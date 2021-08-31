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16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Швейцарии долгожителям вручат по 100 бутылок вина

Такой подарок юбилярам нравится больше, чем предыдущий.

Источник: AP 2021

Долгожительница из швейцарского кантона Фрибур по имени Мария-Антуанетта получит от местных властей 100 бутылок вина в честь 100-летнего юбилея. Она отметит его 5 ноября.

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Такие необычные подарки 100-летним жителям в кантоне дарят уже 16 лет, сообщает Le Matin Dimanche. Они нравятся гражданам гораздо больше, чем другой вариант подарка.

В 2000 году власти кантона решили дарить своим столетним жителям подарочные сертификаты. По ним можно было заказать у местного ремесленника кресло на свой вкус или же получить 100 бутылок вина у одного из виноделов.

Популярность мебели оказалась невысокой — уже в 2015 году в кантоне не произвели ни одного «юбилейного» кресла. Вместо бесплатной мебели пенсионеры предпочитали вино.

Сейчас именинникам предлагают на выбор 100 бутылок вина или денежный ваучер, и популярны оба варианта. В 2020 году деньги выбрали пятеро долгожителей, а вино — двое. В 2021 году пока что лидирует вино.

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