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17:20 (мск), источник: ТАСС

Спектакль с участием Бузовой остается в репертуаре МХАТ им. М. Горького

Художественный руководитель театра Эдуард Бояков заявил, что доволен спектаклем «Чудесный грузин».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Спектакль «Чудесный грузин» с участием певицы Ольги Бузовой остается в репертуаре МХАТ им. М. Горького. Об этом сообщил художественный руководитель театра Эдуард Бояков на сборе труппы во вторник.

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МХАТ им. М. Горького 11 июня представил премьеру спектакля об Иосифе Сталине «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади. Роль певицы Бэллы Шанталь исполнила непрофессиональная актриса Бузова, и, как признался художественный руководитель театра, МХАТ благодаря ее участию «хайпанул».

«Я очень доволен спектаклем “Чудесный грузин”. Я считаю это такой нашей пока еще потенциальной удачей. Нам предстоит очень серьезно с ним поработать, дотянуть. У нас в ноябре, кажется, планируется этот спектакль. Мы его подкрутим, доведем, сыграем уже в том качестве, в котором он должен быть», — сказал Бояков.

По его мнению, общество не готово к серьезному, глубокому разговору о Сталине. «Дело не только в Бузовой и не столько в Бузовой», — отметил худрук.

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