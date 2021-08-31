В Турции нашли могилу древнего правителя Урарту

Во время раскопок в крепости Чавуштепе на востоке Турции археологи обнаружили могилу загадочного урартского правителя, похороненного вместе с собакой, четырьмя лошадьми, овцами и крупным рогатым скотом.
Ранее в этом же месте были обнаружены захоронения мужчин и женщин возрастом почти 3 тысячи лет, а также скелет трехлетнего ребенка со множеством украшений и браслетом с головой дракона, сообщает Hürriyet Daily News.
По словам исследователей, обнаруженное захоронение удивляет: это совершенно иная для Урарту погребальная традиция. С такой пышностью могли похоронить правителя или его высокопоставленного приближенного, связанного с лошадьми. Кроме того, рядом с гробницей были найдены высококачественная керамика и масляные лампы.
Ученые намерены проанализировать найденные кости в лаборатории и получить больше ответов о загадочной находке.
Древнее государство Урарту в Передней Азии существовало с IX века до нашей эры до VI века нашей эры. Оно располагалось на территории современных Армении, восточной Турции, северо-западного Ирана и Нахичеванской АР Азербайджана.
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