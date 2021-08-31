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17:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Мэр Железноводска назвал критиковавшую его туристку «быдлом»

На Ставрополье в социальных сетях обсуждают высказывания мэра города-курорта Железноводска Евгения Моисеева в отношении туристки, критиковавшей его в Instagram. Ее комментарий был размещен под постом, в котором Моисеев предлагал придумать лозунг «для лучшего велосипедного курорта». Свой вариант сити-менеджер сформулировал как «радость между ног».

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Подписчики Моисеева включились в обсуждение. Кто-то отметил, что лозунг несколько пошловат, а одна из туристок посетовала, что город изменился за последние годы в худшую сторону: «потерял свою привлекательность, свой шик, стал подобен обыкновенным городам любой области».

В ответ Евгений Моисеев назвал ее «быдло-недо-бедно-озабоченной и потерянной душой», заявив, что в его городе не место «озабоченным неудачникам», и посоветовал «обходить Железноводск стороной».

Часть подписчиков, участвовавших в дискуссии, попыталась урезонить чиновника, напомнив ему, что каждый имеет право на свое мнение. Довольно быстро эмоциональный комментарий мэра Моисеева был удален. Но от своих слов он отказываться не стал и даже записал новое видеообращение, в котором рассказал, что просто процитировал саму туристку, и пообещал всем, кто «поливает его город грязью», продолжать их «цитирование».

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Александра Ларинцева, Пятигорск

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