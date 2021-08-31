17:44 (мск), источник: Коммерсантъ
Мэр Железноводска назвал критиковавшую его туристку «быдлом»
На Ставрополье в социальных сетях обсуждают высказывания мэра
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Подписчики Моисеева включились в обсуждение.
В ответ Евгений Моисеев назвал ее «быдло-недо-бедно-озабоченной и потерянной душой», заявив, что в его городе не место «озабоченным неудачникам», и посоветовал «обходить Железноводск стороной».
Часть подписчиков, участвовавших в дискуссии, попыталась урезонить чиновника, напомнив ему, что каждый имеет право на свое мнение. Довольно быстро эмоциональный комментарий мэра Моисеева был удален. Но от своих слов он отказываться не стал и даже записал новое видеообращение, в котором рассказал, что просто процитировал саму туристку, и пообещал всем, кто «поливает его город грязью», продолжать их «цитирование».
Александра Ларинцева, Пятигорск