Мурашко: «долгий ковид» может длиться 6−9 месяцев

Последствия заболевания коронавирусом, так называемый «длинный ковид», могут наблюдаться 6−9 месяцев и более. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Проявлять постковидные симптомы могут разные системы организма. Среди них неврологические и когнитивные расстройства, проблемы с памятью, сердечно-сосудистой системой, легкими, опорно-двигательным аппаратом и повышенная утомляемость.
ТАСС отмечает, что более подвержены тяжелому течению COVID-19 и его более длительным и опасным последствиям пожилые люди с сопутствующими заболеваниями. Глава Минздрава отметил, что после коронавируса у пожилых людей повышается риск смерти.
По мнению Мурашко, испытывающие проблемы со здоровьем после COVID-19 люди должны оперативно выявляться во время углубленной диспансеризации. Этих людей надо направлять на реабилитацию и лечение в зависимости от состояния. При этом глава Минздрава Михаил Мурашко добавил, что в регионы поступили 85 миллиардов рублей на оказание территориальных программ госгарантий. Эти деньги должны обеспечить оказание как плановой медпомощи, так и помощи пациентам с COVID-19.