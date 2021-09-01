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10:37 (мск), источник: Life.ru

У школьников появятся новые льготы: Какие доплаты получат ученики и их родители

С 1 сентября семьи школьников получат несколько новых льгот, которых не было раньше. К тому же определенные компенсации и пособия станут больше. Что ждет учеников и их родителей в новом учебном году?

Источник: РИА "Новости"

С 1 сентября 2021 года школьники и студенты могут получить «Пушкинскую карту». Деньги на эту программу были выделены в соответствии с распоряжением правительства. Это специальная банковская карта для молодежи, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия.

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— С ее помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет. В 2021 году на каждую «Пушкинскую карту» будет зачислено по 3000 рублей. Получить ее можно через портал «Госуслуги». Для этого необходимо там зарегистрироваться и подтвердить учетную запись, — рассказал управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

Он также отметил, что школьники и студенты с 1 сентября 2021 года вновь будут пользоваться льготным проездом. При этом в Москве и Московской области они получат скидку в 50% при покупке билета на пригородные поезда.

Также детей ждет бесплатное питание в школах. Как пояснила ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская, ранее обеспечением питания учащихся занимались исключительно на региональном и муниципальном уровнях. В 2020 году внесли изменения в закон, согласно которым все ученики начальных классов должны быть обеспечены горячей едой. В меню должно быть горячее блюдо, не считая горячего напитка. Финансирование идет в том числе из федерального бюджета.

Несмотря на то что изменения в закон были приняты еще в прошлом году, обеспечить сразу всех учеников младших классов горячим питанием смогли не все школы. Именно для этого был предусмотрен переходный период. Сейчас он закончился. Соответственно, с 1 сентября горячая еда должна войти в меню всех детей младшего школьного возраста.

— Таким образом, ученики с первого по четвертый класс независимо от статуса семьи будут получать питание. Также за счет бюджета региона может предоставляться бесплатное двухразовое питание. Отдельно стоит сказать про льготников. Так, в Москве учащиеся с первого по одиннадцатый класс питаются бесплатно, если они относятся к определенным категориям. Например, живут в многодетных или малообеспеченных семьях. Бесплатное питание положено также детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, инвалидам или имеющим родителей-инвалидов первой или второй группы, а также школьникам, получающим пенсию по потере кормильца, — пояснила Оксана Красовская.

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По словам юриста, подать заявление на предоставление питания можно через портал mos.ru. Срок предоставления льготы — восемь рабочих дней.

Кстати, родители смогут проконтролировать качество питания. Если их что-то не устроит, есть возможность оставить жалобу или предложение на портале госуслуг. Там есть соответствующий раздел.

— Кроме того, с 1 сентября внесены изменения в порядок оплаты больничных при болезни ребенка, теперь для родителей детей до восьми лет она будет составлять 100% от среднего заработка. Наряду с этим семьи, имеющие детей в возрасте от шести до 18 лет, или детей-инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет, получат по 10000 рублей единовременно, — добавил Алексей Гавришев.

Для получения выплат необходимо подать заявление.
Алексей Гавришев
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Достаточно много льгот сейчас могут получить многодетные родители. Например, они имеют право на ежегодный отпуск в удобное время, если в семье трое и более детей до 18 лет, а младшему нет 14 лет. Также предоставляется вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного участка. Можно получить дополнительный вычет по налогу на имущество.

Для многодетных семей существует субсидия на погашение ипотеки — до 450 000 рублей. Предусмотрен также стандартный налоговый вычет по 1400 рублей в месяц на первого и второго ребёнка и 3000 рублей — на третьего и последующих. Есть субсидия на оплату услуг ЖКХ, если расходы выше норматива. К тому же многодетные мамы могут досрочно выйти на пенсию. Все это федеральные льготы.

Есть еще и региональные, которые различаются в зависимости от места проживания семьи. Среди них бесплатные земельные участки, скидки на оплату услуг ЖКХ не менее 30%, льготные кредиты, бесплатная парковка, бесплатные лекарства для детей до шести лет и субсидии на покупку жилья.

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