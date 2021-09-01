«Оторвано от реальности»: Историк не оценил идею добавить в название Украины «Русь»

«Оторванными от реальности решениями» назвал директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов предложения отобрать бренд «русских» у РФ и переименовать Украину в Русь-Украину. Историк отметил, что эта идея, высказанная в офисе украинского лидера Владимира Зеленского, «совершенно не новая», существует в нынешней украинской элите уже достаточно давно.
«Это сложный исторический выбор: желание, с одной стороны, иметь долгую историю, с другой стороны, отделять эту историю от русской истории. Это и приводит к таким абсолютно ненаучным, оторванным от реальности решениям, при которых не находят ничего лучше, чем придумать такое сложносоставное название, как Русь-Украина», — сказал Шаповалов в беседе с RT.
Историк уточнил, что для Украины есть два варианта: либо признать позицию, согласно которой украинцы и русские — один народ, либо рассказывать подобную «совершенно смешную и глупую басню». Подобная идея, подчеркнул Шаповалов, не имеет ничего общего с исторической правдой и историческим прошлым.
Ранее Лайф писал, что представитель российского МИДа Мария Захарова офису Зеленского посоветовала переименовать Украину в Укрусь. После высказываний пресс-секретаря делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича стало понятно, над чем на самом деле работает офис украинского лидера, указала дипломат.