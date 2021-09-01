05:25 (мск), источник: Lenta.Ru
Отец Бритни Спирс потребовал 2 миллиона долларов за отказ от опекунства
Отец американской
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По данным издания, перед тем как окончательно отказаться от опекунства, Джейми Спирс рассчитывает за счет дочери погасить судебные издержки и расплатиться с компанией Tri Star, ранее сотрудничавшей с певицей. Сообщается, что в общей сложности речь идет о сумме около двух миллионов долларов.
Защита певицы расценивает это требование отца Бритни как попытку вымогательства. Адвокат певицы Мэттью Розенгарт отметил, что Джеймс Спирс не имеет права держать в заложниках свою дочь, выставляя свои условия для отказа от опекунства. Сама Бритни подчеркнула, что ее отец уже признал, что отказывается от опекунства в ее интересах, а сейчас он просто пытается удержать как можно больше денег.
В июле новый адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт потребовал отстранить ее отца от опекунства. До этого американская
13 августа отец певицы Джеймс Спирс заявил о готовности освободить дочь