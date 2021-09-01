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05:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Отец Бритни Спирс потребовал 2 миллиона долларов за отказ от опекунства

Отец американской поп-певицы Бритни Спирс, согласившийся отказаться от опекунства над дочерью, требует выплатить ему 2 миллиона долларов отступных. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на материалы суда.

Источник: AFP 2021

По данным издания, перед тем как окончательно отказаться от опекунства, Джейми Спирс рассчитывает за счет дочери погасить судебные издержки и расплатиться с компанией Tri Star, ранее сотрудничавшей с певицей. Сообщается, что в общей сложности речь идет о сумме около двух миллионов долларов.

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Защита певицы расценивает это требование отца Бритни как попытку вымогательства. Адвокат певицы Мэттью Розенгарт отметил, что Джеймс Спирс не имеет права держать в заложниках свою дочь, выставляя свои условия для отказа от опекунства. Сама Бритни подчеркнула, что ее отец уже признал, что отказывается от опекунства в ее интересах, а сейчас он просто пытается удержать как можно больше денег.

В июле новый адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт потребовал отстранить ее отца от опекунства. До этого американская поп-звезда публично раскрыла в суде подробности своей жизни под контролем родителя.

13 августа отец певицы Джеймс Спирс заявил о готовности освободить дочь из-под опеки. Согласно представленному в середине августа ходатайству, Джейми Спирс готов сотрудничать с судом, чтобы передать право контроля над финансами дочери аудитору, как того требовала ее защита.

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