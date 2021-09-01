Крупнейшие вузы назвали самые популярные специальности года

Большинство российских вузов начнут учебный год с 1 сентября в очном формате, но будут обязаны соблюдать меры санитарной безопасности. Об этом в середине августа заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Он оценил долю университетов, которые пригласят своих студентов за парты и в аудитории, в 96,4%.
Приемная кампания в вузы в этом году началась в конце июня. В этот раз, исходя из опыта 2020 года, абитуриентам предлагалось подавать документы через личные кабинеты университетов, по почте или с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн». Ключевой особенностью кампании 2021 года стало поступление в высшие учебные заведения в рамках одной волны, что Минобрнауки анонсировало осенью прошлого года. Также у поступающих появилась возможность подать документы на поступление сразу на десять направлений в рамках одного вуза. Общее число вузов, где это можно было сделать, увеличилось до пяти.
По завершении приемной кампании, в середине августа, на платформе change.org появилась петиция, в которой абитуриенты раскритиковали прием в одну волну. Авторы петиции утверждали, что такой формат поступления не выглядит справедливым, выпускники школ рисковали не поступить ни в один университет, было сложно оценить свои шансы на зачисление. Кроме того, как говорится в документе, были ситуации, когда в последние минуты работы приемной комиссии абитуриент мог опуститься в списках на несколько позиций и «вылететь с бюджета».
РБК разбирался, какие направления в технических, естественно-научных и гуманитарных вузах пользовались наибольшей популярностью у абитуриентов, каким был средний балл ЕГЭ в 2021 году, сколько учащихся поступили с помощью онлайн-сервисов и как сами вузы оценили практику поступления в одну волну.
На запросы РБК ответили 15 учебных заведений из топ-25 рейтинга RAEX и участников завершившегося проекта «5−100»: Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС), Российский университет дружбы народов (РУДН), Сеченовский университет, Московский институт стали и сплавов (НИТУ МИСиС), Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Московский авиационный институт (МАИ), Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого (СПбПУ), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий (ИТМО), Томский политехнический университет (ТПУ), Новосибирский государственный университет (НГУ), Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ), Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина (УрФУ). В МГУ, МИФИ и МФТИ на запрос РБК не ответили.
Какие направления наиболее востребованы
Наиболее популярным направлением в технических и естественно-научных вузах в 2021 году, на которые было подано больше всего документов на зачисление, стала информатика (информационная безопасность, вычислительная техника). Она занимает первое либо второе место в топе направлений подготовки сразу в нескольких вузах — ВШЭ, СПбПУ, ИТМО, СПбГУ, МГТУ им. Баумана, МИСиС, НГУ, ДВФУ. На втором месте по популярности в большинстве вузов инженерная специальность (программная инженерия). На третьем месте в профильных технических вузах также зачастую оказывается специальность, связанная либо с информатикой, либо с прикладной математикой. В ином случае второе и третье места делят традиционные для того или иного вуза специальности: к примеру, для Томского политеха это нефтегазовое дело, электроэнергетика; у МИСиС — материаловедение. В МАИ на первых местах расположились профильные направления, посвященные ракетным комплексам, самолетостроению, но в вузе отмечают, что ИT-направления также популярны. В ВШЭ лидируют маркетинг и рыночная аналитика, а замыкают тройку иностранные языки.
Экономика, менеджмент и юриспруденция также остаются популярными. Эти направления наиболее востребованы у абитуриентов СПбГУ, ВШЭ, РАНХиГС, РЭУ им. Г. В. Плеханова, УрФУ им. Б. Н. Ельцина, ДВФУ. В ряде вузов в тройку лидеров вошли также направления, связанные с лингвистикой, — в частности, это наблюдается в СПбГУ, УрФУ, ДВФУ. Другой сферой, которая пользуется спросом у выпускников школ, стала медицина — в Сеченовском университете и РУДН.
Рекламу и связи с общественностью, а также журналистику назвали популярными направлениями лишь в РАНХиГС и РУДН.
Какие средние баллы были в приемной кампании
Средний балл ЕГЭ для поступления на бюджетное место напрямую зависит от популярности вуза и конкретного факультета, места в рейтинге и других факторов.
В этом году в опрошенных РБК вузах минимальный средний балл для поступления на бюджетное отделение составил 73,2 (ДВФУ), а максимальный — 96 (ВШЭ), в подавляющем большинстве этой группы вузов средний балл — 81.
В СПбГУ и ТПУ рассказали о практике минимальных пороговых баллов по ЕГЭ — то есть если абитуриент сдает экзамен с результатом ниже такого минимального значения, он не может быть допущен до участия в конкурсе.
Сколько было олимпиадников и стобалльников
На первоначальном этапе в вузы происходит зачисление победителей школьных олимпиад, а также других льготников. Победители олимпиад проходят на бюджетное отделение, минуя вступительные испытания. Ранее в интервью телеканалу РБК глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что в России увеличивается число олимпиадников, поэтому на всю систему конкурса нужно посмотреть и даже «серьезно ужесточить». Аналогичная тенденция складывается и с числом стобалльников, поэтому, по мнению Фалькова, на ЕГЭ также нужно обратить внимание и проанализировать — по какой причине по конкретным дисциплинам растет количество абитуриентов, получивших высшие баллы.
Больше всего олимпиадников было зачислено в следующие вузы:
- ВШЭ — 1071;
- ИТМО — 515;
- СПбГУ — 369;
- РАНХиГС — 296;
- РУДН — 211.
Больше всего стобалльников (абитуриент получил максимальную оценку хотя бы за один предмет) было зачислено в следующие учебные заведения:
- РУДН — 554;
- ВШЭ — 530;
- ИТМО — 217;
- РАНХиГС — 145;
- НГУ — 80.
Сколько абитуриентов поступили онлайн
Все опрошенные РБК вузы предоставляли возможность выпускникам подать документы либо через личный кабинет учебного заведения, либо через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг. В прошлом году в рамках пилотного проекта на сервисе было доступно поступление в 54 вуза, им воспользовались более 20 тыс. выпускников (эти данные приводил вице-премьер Дмитрий Чернышенко).
В 2021 году число вузов, охваченных сервисом, возросло до 135.
О том, что большинство абитуриентов подавали документы онлайн, РБК рассказали в ВШЭ, МАИ, МГТУ им. Баумана, МИСиС. При этом, исходя из ответов, полученных РБК от университетов, выпускники предпочитают пользоваться онлайн-сервисами вузов, а не сервисом на «Госуслугах».
В ВШЭ пояснили, что из почти 19 тыс. поданных заявлений только 826 поступили через суперсервис. В МГТУ им. Баумана им воспользовались только 7% (1407 абитуриентов) против 86%, которые предпочли электронный кабинет вуза (более 19 тыс.). Аналогично ситуацию описали в УРФУ им. Ельцина.
Как вузы оценили поступление в одну волну
Министр Фальков, комментируя петицию на change.org, пояснил, что жалобы на поступление были всегда — вне зависимости от количества волн. Что касается итогов кампании 2021 года, то ими, по словам министра, удовлетворены и ректоры, и поступающие, хотя отдельные моменты требуют совершенствования.
В целом опрошенные РБК вузы оценивают изменения в приемной кампании 2021 года скорее положительно, однако признают, что система нуждается в доработке.
При этом уровень стресса со стороны абитуриентов и их родителей, очевидно, возрос, считают в ряде опрошенных вузов.
Что касается изменений в конкурсных списках, то они действительно происходили в массовом порядке в последние 10−15 минут до окончания срока подачи заявлений о согласии на зачисление, поясняет заместитель ответственного секретаря приемной комиссии СПбПУ Варвара Сотова. Абитуриенты отзывали и предоставляли свои заявления разным вузам вплоть до последних минут работы, говорит она, что сильно повышало неопределенность для поступающих. «Если раньше вторая волна могла сгладить эффект, то в этом году за бортом осталось внушительное число абитуриентов с хорошими баллами ЕГЭ», — резюмирует Сотова.
В СПбГУ сообщили, что зачисление на основные конкурсные места не было равномерным процессом. «В последние два дня [работы приемной кампании] было подано более 63% согласий, при этом 12% от общего количества заявлений о согласии на зачисление было подано в последние два часа их приема», — пояснили в университете. О том, что такая проблема существует и вызывает неопределенность у абитуриентов, подтвердили в МГТУ им. Баумана и МАИ.
У технологии действительно есть недостатки, например возможность абитуриентам одновременно подавать согласия в несколько вузов, что приводило к двойному зачислению и нарушению порядка приема, подтверждают РБК в пресс-службе ИТМО. В МАИ добавляют, что из-за зачисления в одну волну многим вузам пришлось делать дополнительный набор, что фактически стало эквивалентом второй волны.
Егор Губернаторов, Любовь Порываева