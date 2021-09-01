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11:12 (мск), источник: Известия

План прикрытия: как побороть индийский штамм

Российские ученые вычислили, насколько снижается риск гибели от коронавируса после вакцинации.

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Источник: AP 2021

Группа ученых из Санкт-Петербурга, проводившая исследования в ходе третьей волны пандемии, вычислила, что риск тяжелого течения болезни и гибели у людей, прошедших полный курс вакцинации, снижается в пять раз. В то же время ВОЗ подтвердила эффективность вакцинации против доминирующего на планете и самого опасного в настоящее время индийского штамма коронавируса. Тем не менее выступления антипрививочников продолжаются. Как в разных странах пытаются ускорить темпы вакцинации — в материале «Известий».

Почему не работают меры против коронавируса

Исследователи из ряда медицинских учреждений Санкт-Петербурга, в том числе, Европейского университета, МИБСа, НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева заявили о проведении одного из первых независимых исследований эффективности вакцинации против коронавируса, в том числе дельта-штамма, в условиях реальной жизни. По их данным, люди, завершившие полный курс вакцинации от COVID-19, на 81% защищены от тяжелого течения болезни, а получившие хотя бы одну дозу вакцины — на 31%. Таким образом, у полностью вакцинированных от коронавируса людей риск тяжелого течения заболевания и госпитализации снижается в пять раз.

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В то же время главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан подтвердила, что вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19 и смерть от индийского дельта-штамма коронавируса. А эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове добавила, что даже в странах с высоким уровнем вакцинации индийский штамм циркулирует в тех сообществах, в которых меньше привитых людей и где не соблюдаются меры по предотвращению распространения COVID-19.

Между тем коронавирус не сдается, мутируя, он показывает суточный прирост в 0,21%, в европейском регионе — 0,19%. По словам главы ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса, распространение штамма коронавируса дельта опережает меры, которые принимает мировое сообщество, особенно там, где наблюдается низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения.

Как в мире поощряют за прививку от COVID-19

За нежелание вакцинироваться в индонезийской Джакарте ввели штрафы в размере до 5 млн рупий ($350). В Объединенных Арабских Эмиратах непривившимся гражданам запрещают принимать участие в спортивных и культурных мероприятиях. В Казахстане тем, кто не хочет делать прививку, предлагают ограничить доступ в общественные места — бары, кинотеатры, аэропорты. А где-то просто отказывают в приеме на работу.

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В Европе, где ограничительные меры вызывают бурные протесты, к решению проблем с вакцинацией подключается крупный бизнес. Компании, осознающие, что кроме вакцинации никакого иного пути остановить пандемию нет, мотивируют своих сотрудников прививаться, используя различные средства поощрения и бонусы. Выбор между жестким локдауном и участием в прививочной кампании, возможно, стал одной из причин более высоких темпов вакцинации в ряде западных стран.

В бизнес-подразделениях Daimler в США начали проведение специальных коммуникационных кампаний для сотрудников — там помогают составлять прививочные графики, организуют вакцинацию на местах, смягчают условия для получения отпуска, организуют подарочные пакеты и розыгрыши лотерей среди вакцинированных сотрудников.

Компания DHL организовала широкие просветительские и информационные кампании, помогая работникам сделать осознанный выбор и получить доступ к вакцине. А подразделение контрактной логистики DHL предоставило еще и технологии, экспертные знания и ресурсы для непосредственного содействия распространению вакцины Pfizer в США.

Для того чтобы прохождение вакцинации против COVID-19 было как можно более доступным для сотрудников компании на территории всех производств Honda, в США функционируют специальные клиники. Международная штаб-квартира ITOCHU в Нью-Йорке объявила о предоставлении оплачиваемых выходных, для того чтобы сотрудники могли пройти вакцинацию и восстановиться после нее. А инвестиционная корпорация Vanguard за вакцинацию до октября каждому из своих 16,5 тыс. сотрудников готова заплатить бонус в размере $1 тыс.

Что получают от работодателей привитые россияне

Отечественные предприниматели также осознают, что болезнь подрывает не только здоровье, но и стабильность бизнеса: чем меньше людей прививается, тем дольше эпидемия будет наносить экономический урон. В столичном регионе дополнительным стимулом стал указ об обязательной вакцинации для ряда категорий работников.

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Бизнесмены отмечают, что пришлось столкнуться с организационными сложностями: административные требования далеко не всегда совпадали с мнением сотрудников. Тем не менее в последнее время появился успешный опыт комплексного решения этих противоречий. Российские компании по-разному стимулируют сотрудников к вакцинации. В ход идет предоставление дополнительных выходных дней после вакцинации, бонусных баллов на карту лояльности, скидок на фитнес и услуги в спа-салонах, выплата денежных компенсаций за тест на антитела и просто премий.

В «Столото» — крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей, который входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital, решили пойти дальше — убедить сомневающихся не только разъяснениями, но и посредством игры.

Решение было верным — с помощью программы мотивации к вакцинации удалось достичь цифры в 80% привитых.

«Программа по мотивации к вакцинации включила три условных блока: информационный, санитарно-профилактический и мотивационный. Основной упор мы также, как и другие коллеги на рынке, делали на разъяснительной работе среди сотрудников: делились актуальными материалами и ссылками на полезные ресурсы, чтобы сотрудники получали информацию из первоисточников. При этом мы старались найти баланс между обширным новостным потоком и уровнем информированности и вовлеченности сотрудников. Объясняли, что вакцинация — это общая безопасность людей, ведь в случае инфекционного заболевания каждый несет ответственность за свое здоровье, а в случае с COVID-19 — и за жизни родных, друзей, коллег… Сопротивляясь вакцинации, мы сами провоцируем распространение новых штаммов вируса и последующие локдауны. Мы даже провели видеоконференцию с врачом из красной зоны, в рамках которой коллеги задали десятки вопросов», — рассказывает Татьяна Гладюк, директор по персоналу и организационному развитию холдинга S8 Capital, в состав которого входит «Столото».

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Второй блок корпоративной программы касается соблюдения мер безопасности. Для профилактики коронавирусной инфекции в офисе всех сотрудников обеспечивают масками и перчатками, дважды в день врач измеряет температуру и проверяет их самочувствие.

Но самым интересным для сотрудников стало участие в корпоративной лотерее.

«Учитывая характер нашей работы, мы решили провести поощрительную корпоративную лотерею, разыграть среди вакцинированных сотрудников призы: сертификаты в популярные магазины и шопинг-центры, полезные гаджеты, билеты в любую точку России и многое другое. А суперпризом стала путевка на двоих на райский остров в Индийском океане. Сотрудники откликнулись позитивно. Во время акции число привитых выросло в несколько раз», — добавила Татьяна Гладюк.

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