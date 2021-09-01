11:12 (мск), источник: Известия
План прикрытия: как побороть индийский штамм
Российские ученые вычислили, насколько снижается риск гибели от коронавируса после вакцинации.
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Группа ученых из
Исследователи из ряда медицинских учреждений
В то же время главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан подтвердила, что вакцинация предотвращает тяжелое течение COVID-19 и смерть от индийского
Между тем коронавирус не сдается, мутируя, он показывает суточный прирост в 0,21%, в европейском регионе — 0,19%. По словам главы ВОЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса, распространение штамма коронавируса дельта опережает меры, которые принимает мировое сообщество, особенно там, где наблюдается низкий уровень вакцинации и ограниченные меры общественного здравоохранения.
За нежелание вакцинироваться в индонезийской Джакарте ввели штрафы в размере до 5 млн рупий ($350). В Объединенных Арабских Эмиратах непривившимся гражданам запрещают принимать участие в спортивных и культурных мероприятиях. В Казахстане тем, кто не хочет делать прививку, предлагают ограничить доступ в общественные места — бары, кинотеатры, аэропорты. А
В Европе, где ограничительные меры вызывают бурные протесты, к решению проблем с вакцинацией подключается крупный бизнес. Компании, осознающие, что кроме вакцинации никакого иного пути остановить пандемию нет, мотивируют своих сотрудников прививаться, используя различные средства поощрения и бонусы. Выбор между жестким локдауном и участием в прививочной кампании, возможно, стал одной из причин более высоких темпов вакцинации в ряде западных стран.
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Компания DHL организовала широкие просветительские и информационные кампании, помогая работникам сделать осознанный выбор и получить доступ к вакцине. А подразделение контрактной логистики DHL предоставило еще и технологии, экспертные знания и ресурсы для непосредственного содействия распространению вакцины Pfizer в США.
Для того чтобы прохождение вакцинации против COVID-19 было как можно более доступным для сотрудников компании на территории всех производств Honda, в США функционируют специальные клиники. Международная
Отечественные предприниматели также осознают, что болезнь подрывает не только здоровье, но и стабильность бизнеса: чем меньше людей прививается, тем дольше эпидемия будет наносить экономический урон. В столичном регионе дополнительным стимулом стал указ об обязательной вакцинации для ряда категорий работников.
Бизнесмены отмечают, что пришлось столкнуться с организационными сложностями: административные требования далеко не всегда совпадали с мнением сотрудников. Тем не менее в последнее время появился успешный опыт комплексного решения этих противоречий. Российские компании
В «Столото» — крупнейшем распространителе всероссийских государственных лотерей, который входит в многопрофильный российский холдинг S8 Capital, решили пойти дальше — убедить сомневающихся не только разъяснениями, но и посредством игры.
«Программа по мотивации к вакцинации включила три условных блока: информационный,
Второй блок корпоративной программы касается соблюдения мер безопасности. Для профилактики коронавирусной инфекции в офисе всех сотрудников обеспечивают масками и перчатками, дважды в день врач измеряет температуру и проверяет их самочувствие.
Но самым интересным для сотрудников стало участие в корпоративной лотерее.
«Учитывая характер нашей работы, мы решили провести поощрительную корпоративную лотерею, разыграть среди вакцинированных сотрудников призы: сертификаты в популярные магазины и