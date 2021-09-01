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12:41 (мск), источник: Секрет Фирмы

Молодые россияне смогут получить по 3000 рублей на музеи и театры

В России с 1 сентября заработала программа «Пушкинская карта». С её помощью россияне от 14 до 22 лет могут приобщиться к культуре и искусству. Они получат виртуальную карту, на балансе которой будет 3000 рублей. Потратить эти деньги можно в музеях, театрах, концертных залах и библиотеках. Для этого нужно установить приложение «Госуслуги. Культура», сообщила пресс-служба правительства.

Источник: Reuters

Для получения карты необходимо войти в мобильное приложение через учётную запись на портале госуслуг, после чего подтвердить выпуск карты. Она активируется в течение нескольких минут. Желающие получить карту на пластиковом носителе смогут также оформить её в отделениях «Почта Банка».

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Сейчас по «Пушкинской карте» доступно более 7000 мероприятий по всей России. Пользователь может выбрать для посещения любой музей или театр, включённый в программу. Билет со специальной отметкой «Пушкинская карта» придёт на указанный адрес электронной почты, его нужно будет показать контролёру вместе с паспортом или мобильным приложением. Приложение доступно в Play Market и App Store.

В июне президент России Владимир Путин анонсировал создание «Пушкинской карты». Он отмечал, что 3000 рублей — это скромная выплата, но она позволит молодёжи посетить региональные и общероссийские учреждения культуры.

В мае 2021 года во Франции запустили похожий эксперимент. Каждому 18-летнему жителю страны начали выдавать по €300 через предложение Culture Pass («Культурный пропуск»). Эти деньги можно потратить на походы в кино и музеи, покупку книг, а также посещение театров и выставок. Пока что 75% покупок пришлось на книги, при этом две трети из них оказались комиксами.

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