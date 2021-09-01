Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 1 сентябряДень знаний, основание первой в России государственной публичной библиотеки, начало Второй мировой войны, захват школы в Беслане и другие события
Фоторепортажи
13Крылатое выражение: лучшие фото птиц
16Моторные функции: в Архангельском показали авторедкости
13:46 (мск), источник: РБК

Путин оценил численность россиян без политических катаклизмов XX века

Некоторые эксперты считают, что численность населения страны могла достигнуть 500 млн человек, если бы не революция 1917 года и распад СССР, заявил Путин.

Источник: Пресс-служба Президента России

Население России, по некоторым оценкам, могло к настоящему моменту достигнуть 500 млн человек, если бы не два события в XX веке, заявил президент Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан».

Вот у нас, в нашей стране на протяжении XX века дважды распадалась российская государственность: после революции 1917 года, когда Российская империя прекратила свое существование. Потом произошло крушение Советского Союза.
Владимир Путин
президент РФ

Президент призвал «внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям». «Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек», — отметил он.

Новость
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

Первая и единственная всеобщая перепись населения Российской империи была проведена в январе 1897 года, она охватила более 125 млн человек. Первая Всесоюзная перепись, охватившая все население, прошла в декабре 1926 года, численность всего населения составила 147 млн человек. Последняя перепись в СССР прошла в январе 1989 года, общая численность населения составила 286,7 млн человек.

Всероссийская перепись населения в этом году пройдет с 15 октября по 14 ноября. Последнюю провели в октябре 2010-го, тогда население страны составило 142,9 млн человек.

По данным Росстата, численность постоянного населения России на 1 января 2021 года составила 146,24 млн человек.
Новость
Граждане начали экономить на ритуальных услугах

В апреле Минэкономразвития представило прогноз, согласно которому в 2021 году численность населения уменьшится на 0,55 млн, годом позже — еще на полмиллиона человек, а к 2024-му этот показатель сократится на 1,7 млн человек по сравнению с уровнем 2020 года.

В июне Росстат заявил, что в прошлом году в некоторых регионах значительно ускорилась естественная убыль населения. В Татарстане она выросла в 72 раза, в Санкт-Петербурге — в 58 раз, в Астраханской области — в шесть раз. В целом по стране, по данным ведомства, естественная убыль населения ускорилась в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом.

В начале августа Путин поручил правительству обеспечить прирост численности населения России по итогам 2024 года. Также он поставил задачу — предусмотреть достижение ожидаемой продолжительности жизни на уровне 75 лет.

Наталия Анисимова

 Путин уволил пять генералов МВД
Словакия прекратила вакцинацию «Спутником V»
Школьник поправил Путина во время открытого урока
Молодые россияне получат по 3 тысячи рублей на музеи и театры
У школьников России появятся новые льготы
Назван победитель конкурса Bird Photographer of the Year
Опий для талибов. Что ждет афганский наркобизнес после ухода США
Путин посоветовал школьникам доверять обществу «Знание»
Авто
Как возить ребенка на занятия? 5 вариантов для тех, кто сам не м Перед 1 сентября перед многими работающими родителями встает вопрос: как забирать с учебы еще не очень самостоятельного ребенка, если школа далеко, продленки нет, а дома до вечера все на работе? А как ездить на кружки?
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Качественную бытовую химию продают со скидками
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 607
Такое вот событие. 489
не-конкурс: 12 рассказов 434
Подростки. 425
Леди
Все мужчины 38-летней звезды «Содержанок» Дарьи Мороз 1 сентября отмечаем день рождения актрисы
Дом
Как обустроить комнату школьника
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Как выглядит роскошная квартира модели в Москве
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь