Путин оценил численность россиян без политических катаклизмов XX века

Население России, по некоторым оценкам, могло к настоящему моменту достигнуть 500 млн человек, если бы не два события в XX веке, заявил президент Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан».
Вот у нас, в нашей стране на протяжении XX века дважды распадалась российская государственность: после революции 1917 года, когда Российская империя прекратила свое существование. Потом произошло крушение Советского Союза.
Владимир Путинпрезидент РФ
Президент призвал «внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям». «Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек», — отметил он.
Первая и единственная всеобщая перепись населения Российской империи была проведена в январе 1897 года, она охватила более 125 млн человек. Первая Всесоюзная перепись, охватившая все население, прошла в декабре 1926 года, численность всего населения составила 147 млн человек. Последняя перепись в СССР прошла в январе 1989 года, общая численность населения составила 286,7 млн человек.
Всероссийская перепись населения в этом году пройдет с 15 октября по 14 ноября. Последнюю провели в октябре 2010-го, тогда население страны составило 142,9 млн человек.
По данным Росстата, численность постоянного населения России на 1 января 2021 года составила 146,24 млн человек.
В апреле Минэкономразвития представило прогноз, согласно которому в 2021 году численность населения уменьшится на 0,55 млн, годом позже — еще на полмиллиона человек, а к 2024-му этот показатель сократится на 1,7 млн человек по сравнению с уровнем 2020 года.
В июне Росстат заявил, что в прошлом году в некоторых регионах значительно ускорилась естественная убыль населения. В Татарстане она выросла в 72 раза, в Санкт-Петербурге — в 58 раз, в Астраханской области — в шесть раз. В целом по стране, по данным ведомства, естественная убыль населения ускорилась в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом.
В начале августа Путин поручил правительству обеспечить прирост численности населения России по итогам 2024 года. Также он поставил задачу — предусмотреть достижение ожидаемой продолжительности жизни на уровне 75 лет.