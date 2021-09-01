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12:50 (мск), источник: Газета.Ру

«Это — не для пап»: в Хабаровске объяснили «танец живота» перед первоклассниками

Родителям учеников хабаровской школы понравилось выступление танцовщицы на День знаний, рассказала «Газете.Ru» мама одного из школьников Марина Т., присутствовавшая на линейке.

По ее словам, в сеть выложили только часть танца, чтобы спровоцировать скандал в школе.

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«Всем понравилось. Не было ни одного слова плохого или отрицательной реакции. У всех был восторг, девочку хвалили. Поймите, это не развлекательный танец “для пап”, как писали многие, это постановка танца птицы. По задумке, птица снимает крылья перьевые и расправляет белые крылья, что нельзя падать духом, а нужно стремиться ввысь», — отметила она.

Фоторепортаж
День знаний в России

Женщина подчеркнула, что пользователи интернета неправильно восприняли представление на школьной линейке.

«Я вам твердо заявляю, что это не был развратный танец, восточный танец, стриптиз, и как там его еще называли. Девушка большую часть танцевала с крыльями, но это не был танец живота, это был танец птицы. Она была одета в гимнастический купальник и не была раздета! Если вы внимательно посмотрите, то увидите, что и разреза нет», — пояснила она.

Марина также выразила свои опасения за судьбу школы из-за начавшейся проверки.

Ранее в сети появилось видео из хабаровской школы, на котором девушка исполнила танец в откровенном белом костюме во время празднования Дня знаний. Среди пользователей сети мнение насчет этого выступления разделились. Большинство отметило, что танцу живота не место на праздновании Дня знаний, а кто-то отметил, что выступившая девушка сама может учиться в школе и участвовать в хореографическом кружке.

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