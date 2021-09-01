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12:38 (мск), источник: Известия

Крылатое выражение: лучшие фото птиц

Назван победитель конкурса Bird Photographer of the Year 2021.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Жюри международного конкурса Bird Photographer of the Year, организованного Британским фондом орнитологии и Британской фотобиблиотекой естествознания, подвело итоги 2021 года. За звание «Лучший птичий фотограф» и приз в размере 5 тыс. фунтов стерлингов сражались фотографы из 73 стран мира, приславшие более 22 тыс. работ. Снимок победителя конкурса Алехандро Прието у стены, которую США строят на границе с Мексикой, нарушая пути миграции и разрушая среду обитания многих редких видов животных и растений, а также невероятные кадры других финалистов — в фотогалерее «Известий».

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