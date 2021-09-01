Китайский марсоход прислал панораму Марса

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало новый панорамный снимок поверхности Марса, на котором марсоход остановился рядом с песчаной дюной.
Китайский марсоход «Чжужун» провел уже 100 дней на поверхности Красной планеты. Робот-исследователь изучает марсианскую среду и сейчас направляется на юг к району Утопия Планиция.
По данным CNSA, марсоход находится «в хорошей форме» и продолжит исследования, хотя ожидалось, что срок его службы составит всего три месяца и истечет к 18 августа.
Первый китайский марсоход высадился на Красную планету в рамках миссии «Тяньвэнь-1» 15 мая 2021 года. В его задачи входит исследование состава и структуры поверхности Марса и подповерхностного слоя, ионосферы, климата, а также поиск залежей водяного льда.
Еще больше интересного о космосе