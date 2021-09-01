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14:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

День знаний: что вы помните из школьных уроков?

1 сентября традиционно отмечается День знаний. Предлагаем вам пройти наш тест со школьными вопросами и проверить, насколько хорошо вы усвоили эти уроки.

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Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.

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