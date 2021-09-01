15:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае нашли ритуальное пиво возрастом 9 тысяч лет
Его готовили из риса.
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9 тысяч лет назад в Китае уже употребляли ритуальное пиво — его использовали в погребальных церемониях.
К такому выводу пришли ученые, проанализировав находки из древнего захоронения в китайском городе Цяотоу, провинция Чжэцзян. В кургане находились два человеческих скелета и несколько глиняных ям с высококачественными керамическими сосудами, многие из которых были целыми. Керамика была расписана белой краской и абстрактными узорами. Как сообщается в исследовании, эти артефакты, вероятно, являются одними из «самых ранних известных расписных керамических изделий в мире».
Исследовательская группа проанализировала найденные сосуды для питья в лаборатории и нашла следы крахмала, плесени и дрожжей. Такая комбинация появляется в результате процессов брожения пива.
В данном случае речь идет о ферментированном напитке из риса — слегка хмельном, сладковатом и мутном. Он был мало похож на современное рисовое или ячменное пиво, говорят исследователи в работе, опубликованной в PLOS One.
Эта находка означает, что люди начали варить рисовое пиво практически одновременно с одомашниванием риса — процессом, который начался примерно 10 тысяч лет назад и завершился только 6 тысяч лет назад.
Поскольку производство пива для
Анна Лысенко
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