16:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: отказ от соли может спасти миллионы жизней
Отказ от традиционной соли в разы сокращает риск
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О вреде и пользе соли было написано немало научных трудов. Ранее ученые доказали, что избыточный уровень натрия, который является одним из основных компонентов соли, губительно влияет на здоровье, в частности на
На основе этих данных был создан заменитель соли — продукт, по вкусу похожий на традиционную соль, но с более высоким содержанием калия и пониженным содержанием натрия. Несмотря на то, что «улучшенный» продукт появился на рынке уже много лет назад, до настоящего времени никаких серьезных исследований о его влиянии на здоровье человека и отличии от традиционной соли не проводилось. Это решила исправить международная группа ученых, которая провела огромное исследование в Китае.
В рамках исследования команда пять лет следила за здоровьем более 20 тысяч жителей из разных деревень, у которых уже наблюдались проблемы с
В конце исследования ученые отметили различие показателей здоровья в этих двух группах. Из расчета на тысячу человек инсульты в группе с обычной солью наблюдались в 34 случаях против 29 (группа с заменителем), серьезные
В целом, показатели здоровья и самочувствия у людей, которые заменили традиционную соль улучшенной, были намного выше, а риски серьезных заболеваний — ниже.
Ученые отмечают, что переход на заменитель соли в масштабе государства может спасти миллионы людей, которые преждевременно умирают от проблем с сердцем и сосудами, пишет Science alert.
Екатерина Гура