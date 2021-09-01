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16:16 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: отказ от соли может спасти миллионы жизней

Отказ от традиционной соли в разы сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Источник: unsplash.com

О вреде и пользе соли было написано немало научных трудов. Ранее ученые доказали, что избыточный уровень натрия, который является одним из основных компонентов соли, губительно влияет на здоровье, в частности на сердечно-сосудистую систему. В то же время, другие исследования доказывают, что недостаток калия (также содержащегося в соли) может привести к проблемам с артериальным давлением.

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На основе этих данных был создан заменитель соли — продукт, по вкусу похожий на традиционную соль, но с более высоким содержанием калия и пониженным содержанием натрия. Несмотря на то, что «улучшенный» продукт появился на рынке уже много лет назад, до настоящего времени никаких серьезных исследований о его влиянии на здоровье человека и отличии от традиционной соли не проводилось. Это решила исправить международная группа ученых, которая провела огромное исследование в Китае.

В рамках исследования команда пять лет следила за здоровьем более 20 тысяч жителей из разных деревень, у которых уже наблюдались проблемы с сердечно-сосудистой системой, и чей возраст составлял около 65 лет. Их разделили на две группы: первая употребляла в пищу традиционную соль в привычном объеме, а вторая употребляла заменитель соли и в меньших количествах.

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В конце исследования ученые отметили различие показателей здоровья в этих двух группах. Из расчета на тысячу человек инсульты в группе с обычной солью наблюдались в 34 случаях против 29 (группа с заменителем), серьезные сердечно-сосудистые заболевания— 56 против 49, а соотношение смертности среди участников двух групп была 45 случаев против 39. Всего же за время эксперимента более 4 тысяч участников умерли, более 3 тысяч пережили инсульт и более 5 тысяч имели какое-либо серьезное сердечно-сосудистое заболевание.

В целом, показатели здоровья и самочувствия у людей, которые заменили традиционную соль улучшенной, были намного выше, а риски серьезных заболеваний — ниже.

Ученые отмечают, что переход на заменитель соли в масштабе государства может спасти миллионы людей, которые преждевременно умирают от проблем с сердцем и сосудами, пишет Science alert.

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