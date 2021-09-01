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День в истории: 1 сентябряДень знаний, основание первой в России государственной публичной библиотеки, начало Второй мировой войны, захват школы в Беслане и другие события
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19:53 (мск), источник: Газета.Ру

Учительница и директор оценили поведение ученика после замечания Путину

Школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил Владимира Путина на открытом уроке — российский президент ошибся в наименовании войны времен правления Петра I. Путин улыбнулся и поблагодарил Никанора. За замечанием президенту последовала реакция педагогов — директор школы считает, что у детей должна быть «скромность, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича». А учительница в разговоре с «Газетой.Ru» похвалила своего ученика и его безбоязненность. Подробнее ситуации, а также о Семилетней и Северной войнах, — в материале «Газеты.Ru».

Источник: РИА "Новости"

День знаний, который 1 сентября отмечали по всей стране, стал особенным для школьника из Воркуты. Никанор Толстых в среду не только вернулся за парту, но и прославился на общероссийском уровне. Ученик школы № 35 Воркуты был одним из участников открытого урока с президентом РФ Владимиром Путиным. Его проводили в рамках марафона общества «Знание» в детском центре «Океан» во Владивостоке.

Обсуждая вопрос по истории, российский президент назвал проводимую Петром I войну со Швецией семилетней. Никанор решил поправить главу государства.

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«Не сочтите за мою как бы… В общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — сказал школьник. Путин в ответ улыбнулся и поблагодарил мальчика за его замечание.

Президент также рассказал о своем образовании и подчеркнул, что «история — не только интересный и важный предмет, но и фундамент всех гуманитарных знаний».

Реакция педагогов оказалась менее однозначной, чем у президента. Так, директор школы Юлия Рябцева в беседе с «Подъемом» выразила мнение, что подросток решился поправить главу государства «из-за наглости, которая присуща молодым людям».

«Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определенная наглость. Мальчик у нас, конечно, звездный, хороший — это однозначно. Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами».

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В свою очередь, учительница Никанора отметила, что он просто не смог скрыть неверные сведения, и похвалила его. «Я считаю, что он молодец. То, что он поправил президента, говорит о том, что ребенок не может скрыть что-то неправильное и в принципе не будет врать, есть такая безбоязненность. Может быть, я бы смолчала. Может быть, ребята смолчали, потому что не знали о войне или постеснялись. У Никанора, возможно, как-то импульсивно получилось, но, мне кажется, что здесь ничего страшного нет», — сказала Елена Грозных в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, Никанор в будущем может стать учителем истории.

«Он выбрал несколько направлений. Возможно это будет что-то связанное с коммуникациями. Еще он высказывал мнение, что может пойти работать учителем истории в школу. Он очень много занимается самостоятельно с учителем истории», — пояснила она.

Две войны

Семилетняя война — крупный военный конфликт XVIII века, который продолжался с 1756 по 1763 годы. Он был одним из самым масштабных — боевые действия шли как в Европе, так и за океаном: в Северной Америке, в странах Карибского бассейна, в Индии, на Филиппинах.

В этой войне приняли участие все европейские великие державы того времени, а также большинство средних и мелких государств Европы и даже некоторые индейские племена. Ее считают колониальной, так как в ней столкнулись колониальные интересы Великобритании, Франции, Португалии и Испании, а также первой окопной (из-за применения большого количества редутов и других быстровозводимых укреплений) и первой артиллерийской войной. Обозначение «семилетняя» война получила в 1780-х годах, до того о ней говорили как о «недавней войне».

Северная война

Северная война фактически длилась с 1700 по 1721 годы между Шведским королевством и коалицией государств Северной Европы (в том числе, Саксония, Русское царство, Датско-норвежское королевство, Речь Посполитая и др.) за обладание прибалтийскими землями и господство на Балтийском море и его побережье, закончившаяся поражением Швеции, утратившей статус великой державы.

Генеральным сражением между русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией под командованием Карла XII стала Полтавская битва. Она состоялась 27 июня (8 июля) 1709 года. Разгром шведской армии привел к перелому в Северной войне в пользу России и ее дальнейшей победе во всем конфликте. 10 июля является Днем воинской славы России.

С окончанием войны в 1721 году Русское царство вернуло себе выход к Балтийскому морю, утраченный по условиям Столбовского мирного договора со Шведским королевством от 27 февраля (9 марта) 1617 года, получила Эстляндию с островами и Лифляндию, установила протекторат над Курляндией. Именно в 1721 году в Европе возникла новая империя — Российская, преобразованная из Российского царства и обладающая мощной регулярной армией и флотом. Ее столицей стал город Санкт-Петербург.

Что знают россияне о Северной войне

На вопрос, с кем именно сражались наши войска в Полтавской битве, наши соотечественники отвечают достаточно уверенно: по данным ВЦИОМ, 60% дают правильный ответ — со шведами. Заблуждаются лишь 14% респондентов. Не имеют представления о том, с кем было это сражение, 19%. Петра I называют полководцем, руководившим русскими войсками в Полтавской битве, 47% россиян.

Большинство участников опроса Фонда «Общественное мнение» (53%) характеризуют уровень своих исторических познаний скромной оценкой «удовлетворительно». Но немало и полагающих, что они знают историю хорошо или даже отлично (24% и 4% соответственно) — значительно больше, чем оценивающих свои знания как плохие или очень плохие (14% и 2% соответственно). При этом 75% респондентов заявляют, что их сегодняшние познания приобретены в основном в средней школе, тогда как 22% называют другие места.

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