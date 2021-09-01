18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель США выиграл 200 тысяч долларов в лотерее, выбрав номера из телешоу
Откуда он взял выигрышную комбинацию, счастливчик предпочел не сообщать.
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Житель Южной Каролины, который предпочел не раскрывать свое имя, в конце августа стал богаче на 200 тысяч долларов, а все благодаря любимому телешоу. Мужчина «подсмотрел» там выигрышную комбинацию цифр, которую и выбрал в билете местной лотереи.
Оказалось, что именно номера из телешоу (1−10−16−17−18) стали выигрышными, более того, счастливчик сорвал джекпот лотереи, который составил 200 тысяч долларов.
Куда он потратит свои деньги, а также название телешоу, победитель решил не рассказывать.
Екатерина Гура