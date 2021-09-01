Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили самый смертоносный штамм туберкулеза Что о нем известно?
Фоторепортажи
11Самые крупные наводнения в истории России
25Выбраны лучшие абстрактные снимки
18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель США выиграл 200 тысяч долларов в лотерее, выбрав номера из телешоу

Откуда он взял выигрышную комбинацию, счастливчик предпочел не сообщать.

Читайте также
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

Житель Южной Каролины, который предпочел не раскрывать свое имя, в конце августа стал богаче на 200 тысяч долларов, а все благодаря любимому телешоу. Мужчина «подсмотрел» там выигрышную комбинацию цифр, которую и выбрал в билете местной лотереи.

Оказалось, что именно номера из телешоу (1−10−16−17−18) стали выигрышными, более того, счастливчик сорвал джекпот лотереи, который составил 200 тысяч долларов.

Куда он потратит свои деньги, а также название телешоу, победитель решил не рассказывать.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Собянин назвал Москву крупнейшим донором России
Умер гитарист группы «Зоопарк» Александр Храбунов
Школьник поправил Путина во время открытого урока
Сборная России лишилась футболиста перед матчем с Хорватией
Назван победитель конкурса Bird Photographer of the Year
На Испанию обрушились тропические ливни (видео)
Украинский футболист забил невероятный гол в матче отбора к ЧМ
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Авто
«АвтоВАЗ» раскрыл планы до 2025 года В ближайшие годы отечественный производитель презентует пять новых моделей, включая новое поколение Niva
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Качественную бытовую химию продают со скидками
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Gnezdo.ru
Вынужденные "перемены" в деле Навального
Все видели сына Шепелева? Только гляньте на него
Мать - первая красавица России: а глянь, какой сын
Кого сейчас "держит за руку" Екатерина Климова
Леди
23-летний Моргенштерн женился (фото) В сети появились фото со свадьбы рэпера
Дом
Как обустроить комнату школьника
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Как выглядит роскошная квартира модели в Москве
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь