ВОЗ классифицировала штамм COVID-19 «Мю» как вызывающий интерес

Организация указывает, что у данного варианта COVID-19 существуют мутации, которые могут обладать предрасположенностью к «иммунному бегству», то есть резистентностью к вакцинам. Уточняется, что штаммы группы VOI — это варианты SARS-CoV-2, имеющие «генетические изменения, которые влияют на такие характеристики вируса, как заразность, тяжесть протекания заболевания, способность избегать диагностики и воздействия со стороны иммунитета, а также не реагировать на лекарственную терапию».
Кроме прочего, описанные варианты могут приводить к масштабному распространению инфекции в различных сообществах с существенным увеличением числа случаев заражения. Как подчеркивает ВОЗ, для лучшего понимания характеристик «Мю»-штамма необходимы дальнейшие клинические исследования.
Также в списке мониторинга имеется более опасная группа штаммов — «варианты, вызывающие обеспокоенность» (VOC). В нее входят штаммы «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта». Согласно информации ВОЗ, эти варианты быстрее и легче распространяются, вызывают более тяжелую форму болезни, игнорируют иммунную реакцию организма плюс могут изменять клиническую картину или снижать эффективность инструментов, применяемых против них в сфере здравоохранения.
Ранее, 25 августа, в ВОЗ отметили важность предстоящих трех месяцев для борьбы с будущими пандемиями. Там также напомнили, что в сентябре начнется сессия Генеральной Ассамблеи ООН, а также саммит «группы двадцати» (G20) в октябре и специальная сессия ВОЗ спустя месяц, в ноябре.
18 августа главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан заявила о важности вакцинации в борьбе со штаммом коронавирусной инфекции «Дельта». При этом эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, в свою очередь, обратила внимание на то, что даже в странах с высоким уровнем вакцинации данный штамм циркулирует в тех сообществах, где меньше привитых людей.
30 июля глава Центра «Вектор» Ринат Максютов подчеркнул, что в России более 95% выявленных случаев COVID-19 приходятся на штамм «Дельта». Вместе с тем он добавил, что российские вакцины от коронавируса могут не более чем за месяц поменять свой состав в случае появления новых штаммов инфекции.
Руководитель филиала научного центра «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов 24 августа отметил, что существующие российские вакцины от коронавируса вполне эффективно защищают от штамма «Дельта». Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России. Вместе с тем штамм «Лямбда» содержит несколько мутаций в спайковом белке, из-за чего является более легко распространяемой версией COVID-19.