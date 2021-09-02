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01:45 (мск), источник: Известия

Почти четверть россиян отказались вести детей в школу после пандемии

Почти четверть (24%) родителей отказались от очного формата обучения для своих детей в текущем учебном году: 16% выбрали гибридное обучение (ребенок посещает некоторые занятия в школе, а некоторые — онлайн), 4% полностью перешли на онлайн-обучение, а 3% предпочли домашнее обучение. Это следует из результатов опроса родителей из разных городов России, проведенного онлайн-школой для детей и подростков Skysmart, медицинской компанией «Инвитро» и исследовательским агентством Tiburon Research.

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Источник: РИА "Новости"

В опросе приняли участие 1 тыс. родителей школьников из городов России с населением более 100 тыс. человек, в возрасте 24−60 лет, с детьми младшего школьного возраста (54%), среднего (44%) и старшего (17%).

Так, согласно результатам опроса, с апреля 2020 года 73% родителей изменили формат обучения детей — 50% перешли на гибридное обучение, 39% перешли на онлайн-обучение, а 5% — на очное домашнее обучение.

Большая часть опрошенных опасаются, что ребенок может заразиться коронавирусом в школе.

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«С эпидемиологической точки зрения во время продолжающейся пандемии, онлайн-образование несет еще и “медицинские” преимущества. Мы прекрасно понимаем, что львиную долю реально работающих противоэпидемических мероприятий (маски, дистанцирование, частая обработка рук и т. д.) в школе соблюсти невозможно или крайне сложно. С клинической точки зрения ковид стал более опасным для детей, увеличилась доля тяжелых форм заболевания. И даже если ребенок болеет легко, повышаются риски тяжелого заболевания у родственников, проживающих с заболевшим ребенком в одной квартире. Поэтому, безусловно, в онлайн-обучении имеются также и медицинские преимущества», — считает врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

На сегодняшний день 35% детей, занимающихся на дополнительных курсах, делают это в онлайн-формате. C начала пандемии только у 29% занимающихся дополнительными занятиями никак не поменялся формат обучения. Больше чем две трети опрошенных отказались от очных дополнительных занятий полностью или частично.

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«Современные дети глубоко погружены в цифровую среду, для них онлайн — не какой-то тренд в отрасли, это их реальность. Онлайн делает доступным качественное образование вне зависимости от местоположения ученика, что и подтверждает наше исследование — даже среди родителей из городов с населением менее 1 млн. довольно большой процент (20%) считают онлайн-формат более эффективным», — отметил директор Skysmart Михаил Митин.

По словам руководителя проектов Tiburon Research, Анны Лысухо, сложнее всего приходится старшеклассникам, которые сдают ЕГЭ. Поэтому именно эта группа учащихся чаще остальных переходила на гибридное обучение.

31 августа сообщалось, что большинство школ регионов России начнут учебный год в очном формате, линейки во многих образовательных учреждениях пройдут на открытом воздухе и в присутствии родителей.

30 августа власти Москвы рассказали, что с 1 сентября обучение в столичных школах будет проходить в очном формате. Во всех столичных образовательных учреждениях в обязательном порядке будут измерять температуру тела уже на входе. Детей с повышенной температурой или явными признаками ОРВИ допускать до уроков не будут.

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