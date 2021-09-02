Ученые нашли у беременных механизм защиты от цитокинового шторма

Чтобы объяснить, как иммунитет беременных женщин реагирует на коронавирус, ученые сделали анализ крови 14 будущих матерей, инфицированных SARS-CoV-2. Все они перенесли болезнь в легкой форме. Их данные также были сопоставлены с результатами анализов 28 здоровых беременных женщин и 15 небеременных женщин того же возраста. Ученые получили информацию о концентрации в плазме участниц эксперимента 62 видов цитокинов — активированных клеток иммунной системы.
У беременных, заразившихся коронавирусом, по сравнению со здоровыми беременными, оказался другой уровень про- и противовоспалительных цитокинов, пониженный уровень интерлейкина-6 (основной цитокин, регулирующий воспаление), а также повышенный уровень нейтрофилов — клеток, борющихся с вредоносными микроорганизмами.
Благодаря полученным данным ученые смогли сделать первый шаг к пониманию воздействия SARS-CoV-2 на иммунитет женщин, вынашивающих ребенка. Вопрос нуждается в дальнейших исследованиях. Однако уже сейчас можно сделать вывод, что действие воспалительных молекул, реагирующих на коронавирус, во время беременности уравновешивается противовоспалительными, что страхует организм от возможного цитокинового шторма — смертельно опасного состояния, при котором иммунитет вырабатывает слишком большое количество цитокинов. Поэтому, по мнению авторов исследования, в случае отсутствия факторов риска, таких как сахарный диабет или гипертония, COVID-19 не должен вызвать осложнений у будущей мамы.
Еще больше интересного о науке и технологиях