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02:34 (мск), источник: Известия

Ученые нашли у беременных механизм защиты от цитокинового шторма

Особенности иммунной системы беременных защищают их от цитокинового шторма в случае заражения COVID-19. К такому выводу пришла международная группа ученых после изучения состава крови женщин, ожидающих ребенка и при этом болеющих коронавирусной инфекцией.

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Источник: Reuters

Чтобы объяснить, как иммунитет беременных женщин реагирует на коронавирус, ученые сделали анализ крови 14 будущих матерей, инфицированных SARS-CoV-2. Все они перенесли болезнь в легкой форме. Их данные также были сопоставлены с результатами анализов 28 здоровых беременных женщин и 15 небеременных женщин того же возраста. Ученые получили информацию о концентрации в плазме участниц эксперимента 62 видов цитокинов — активированных клеток иммунной системы.

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У беременных, заразившихся коронавирусом, по сравнению со здоровыми беременными, оказался другой уровень про- и противовоспалительных цитокинов, пониженный уровень интерлейкина-6 (основной цитокин, регулирующий воспаление), а также повышенный уровень нейтрофилов — клеток, борющихся с вредоносными микроорганизмами.

Благодаря полученным данным ученые смогли сделать первый шаг к пониманию воздействия SARS-CoV-2 на иммунитет женщин, вынашивающих ребенка. Вопрос нуждается в дальнейших исследованиях. Однако уже сейчас можно сделать вывод, что действие воспалительных молекул, реагирующих на коронавирус, во время беременности уравновешивается противовоспалительными, что страхует организм от возможного цитокинового шторма — смертельно опасного состояния, при котором иммунитет вырабатывает слишком большое количество цитокинов. Поэтому, по мнению авторов исследования, в случае отсутствия факторов риска, таких как сахарный диабет или гипертония, COVID-19 не должен вызвать осложнений у будущей мамы.

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