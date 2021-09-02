Ростуризм рассчитывает запустить «вакцинные» туры до конца года

«Мы рассчитываем запустить “вакцинные” туры в этом году. По поручению президента работа ведется совместно с коллегами из Минздрава. Мы предлагаем всем странам, с которыми к моменту запуска “вакцинных” туров будет запущено регулярнее авиасообщение. Таких стран сейчас 60», — сказала она.
Сейчас в РФ производятся вакцины на 12 площадках: «Спутник V» и «Спутник Лайт» от Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром им. Чумакова РАН. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров проработать вопрос об организации «вакцинного» туризма в РФ на пленарном заседании ПМЭФ.