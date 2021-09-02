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08:11 (мск), источник: ТАСС

Ростуризм рассчитывает запустить «вакцинные» туры до конца года

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. «Вакцинные» туры в РФ для иностранных туристов могут быть запущены до конца года, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы рассчитываем запустить “вакцинные” туры в этом году. По поручению президента работа ведется совместно с коллегами из Минздрава. Мы предлагаем всем странам, с которыми к моменту запуска “вакцинных” туров будет запущено регулярнее авиасообщение. Таких стран сейчас 60», — сказала она.

Сейчас в РФ производятся вакцины на 12 площадках: «Спутник V» и «Спутник Лайт» от Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, «Эпиваккорона» разработки центра «Вектор» Роспотребнадзора, а также «Ковивак», созданная Центром им. Чумакова РАН. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров проработать вопрос об организации «вакцинного» туризма в РФ на пленарном заседании ПМЭФ.

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