12:36 (мск), источник: РБК
В России 11 видов животных признали вероятно исчезнувшими
В Красную книгу занесены более 400 объектов животного мира и свыше 600 растений. В этом году должна выйти ее новая редакция, сообщали в Минприроды.
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По подсчетам Минприроды, 11 объектов животного мира в России считаются вероятно исчезнувшими. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«Еще 11 объектов живого мира по результатам последней инвентаризации отнесены к категории редкости 0, то есть вероятно исчезнувшие», — говорится в материале.
Речь, в частности, идет об атлантическом осетре, аборигенной популяции балтийского осетра, красноногом ибисе, чернобрюхом глухаре, овсянке Янковского,
По данным Минприроды, с территории России только за последние 400 лет исчезло девять видов и подвидов животных, среди которых тур, степной тарпан и морская корова.
Еще 443 объекта животного мира и 676 видов растений включены в Красную книгу. Общая площадь особо охраняемых природных территорий с учетом морской акватории превышает 240 млн га, или 13% площади России.
В мае глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что в России выпустят обновленную версию Красной книги. По его словам, на грани исчезновения находятся как минимум 13 видов, среди которых амурский тигр, переднеазиатский и дальневосточный леопард, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран (аргали), дзерен, белый медведь, стерх, а также обитающие в Охотском море гренландский и серый киты. Все они перечислены в нацпроекте «Экология».
В 2020 году Минприроды включило в Красную книгу 29 новых видов птиц и 14 видов млекопитающих. В книгу вошли плотоядная косатка и птица касатка, черношапочный сурок, сайгак, песец, крапчатый суслик, полосатая гиена, каспийский тюлень,