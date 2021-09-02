Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: соглашение о строительстве МКССоглашение о строительстве МКС, основание министерства финансов в США и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
12День знаний в России
16Моторные функции: в Архангельском показали авторедкости
12:36 (мск), источник: РБК

В России 11 видов животных признали вероятно исчезнувшими

В Красную книгу занесены более 400 объектов животного мира и свыше 600 растений. В этом году должна выйти ее новая редакция, сообщали в Минприроды.

Источник: РИА "Новости"

По подсчетам Минприроды, 11 объектов животного мира в России считаются вероятно исчезнувшими. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Еще 11 объектов живого мира по результатам последней инвентаризации отнесены к категории редкости 0, то есть вероятно исчезнувшие», — говорится в материале.

Речь, в частности, идет об атлантическом осетре, аборигенной популяции балтийского осетра, красноногом ибисе, чернобрюхом глухаре, овсянке Янковского, тюлене-монахе, кулане и лошади Пржевальского.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

По данным Минприроды, с территории России только за последние 400 лет исчезло девять видов и подвидов животных, среди которых тур, степной тарпан и морская корова.

Новость
Как редкий мини-дельфин стал случайной жертвой незаконного промысла «морского кокаина»

Еще 443 объекта животного мира и 676 видов растений включены в Красную книгу. Общая площадь особо охраняемых природных территорий с учетом морской акватории превышает 240 млн га, или 13% площади России.

В мае глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что в России выпустят обновленную версию Красной книги. По его словам, на грани исчезновения находятся как минимум 13 видов, среди которых амурский тигр, переднеазиатский и дальневосточный леопард, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран (аргали), дзерен, белый медведь, стерх, а также обитающие в Охотском море гренландский и серый киты. Все они перечислены в нацпроекте «Экология».

В 2020 году Минприроды включило в Красную книгу 29 новых видов птиц и 14 видов млекопитающих. В книгу вошли плотоядная косатка и птица касатка, черношапочный сурок, сайгак, песец, крапчатый суслик, полосатая гиена, каспийский тюлень, тюлень-монах, ряд популяций северного оленя, а также кодарский подвид снежного барана и других животных. Из птиц под охрану попали серый гусь, чернозобая гагара, гуменник, камчатский тетеревятник, краснозобик и другие.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Москве задержали главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву
Словакия прекратила вакцинацию «Спутником V»
Песков: США и Украина дружат против России
В Кремле не считают наглостью слова ребенка, поправившего Путина
Попова спрогнозировала подъем заболеваемости COVID осенью
Эксперты назвали самый дорогой город мира
Пенсионерам начали перечислять выплаты по решению «ЕР»
Министр спорта огласил суммы призовых за медали зимней Олимпиады
Авто
В России начали выдавать льготные кредиты на электромобили Крупные банки России начали выдавать кредиты на электромобили на особых условиях
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Качественную бытовую химию продают со скидками
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Дети
14-летняя дочь Юлии Началовой в школьной форме восхитила сеть Вера Алдонина заметно повзрослела за лето
Леди
Долго находившаяся в коме МакSим появилась на публике Певица отвела младшую дочь в школу
Дом
Как обустроить комнату школьника
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Как выглядит роскошная квартира модели в Москве
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь