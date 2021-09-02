«Вектор» сообщил о планах перейти на производство «ЭпиВакКороны-Н»

«ЭпиВакКорона-Н» легче масштабируется. Ее проще производить", — отметила Непомнящих.
По ее словам, эту вакцину разработали специально для того, чтобы перейти на нее после базового варианта.
«ЭпиВакКорону-Н» еще не выпустили в гражданский оборот, поскольку она получила разрешение совсем недавно — неделю назад, отметила Непомнящих.
«Как только будут наработаны серии нами и нашими индустриальными партнерами, Росздравнадзор даст разрешение на выход серии в гражданский оборот. В ближайшее время она должна выйти в оборот», — сказала она (цитата по ТАСС).
Базовую «ЭпиВакКорону» в России зарегистрировали в октябре 2020 года. Роспотребнадзор заявил о 100-процентной эффективности препарата после двух фаз клинических исследований. Однако в июне глава «Вектора» Ринат Максютов сообщил, что более чем у половины добровольцев, вакцинированных «ЭпиВакКороной», через девять месяцев не нашли антител.
26 августа Минздрав зарегистрировал «ЭпиВакКорону-Н». Она стала пятой вакциной, которую разрешили применять в России. «От предыдущего варианта она [вакцина] практически ничем не отличается, те же действующие вещества <…> Единственное — два пептида объединены в один для удобства синтеза, простоты масштабирования», — поясняла Непомнящих.
Еще одно отличие новой вакцины от «ЭпиВакКороны» в том, что она состоит не из двух, а из трех доз. Перерыв между первым и вторым компонентом составит 21 день, между вторым и третьим — 60 дней. Как пояснила Непомнящих, буква «Н» в названии «ЭпиВакКорона-Н» означает «новая», а также отсылает к месту создания вакцины — Новосибирску.