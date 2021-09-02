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09:42 (мск), источник: РБК

«Вектор» сообщил о планах перейти на производство «ЭпиВакКороны-Н»

«Вектор» собирается перейти на производство вакцины «ЭпиВакКорона-Н» вместо базовой «ЭпиВакКороны». Об этом, как передает «РИА Новости», сообщила на Восточном экономическом форуме заместитель руководителя научного центра Татьяна Непомнящих. По ее словам, для потребителя эта вакцина ничем не отличается от «ЭпиВакКороны», разница лишь в технологии производства.

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Источник: РИА "Новости"

«ЭпиВакКорона-Н» легче масштабируется. Ее проще производить", — отметила Непомнящих.

По ее словам, эту вакцину разработали специально для того, чтобы перейти на нее после базового варианта.

«ЭпиВакКорону-Н» еще не выпустили в гражданский оборот, поскольку она получила разрешение совсем недавно — неделю назад, отметила Непомнящих.

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«Как только будут наработаны серии нами и нашими индустриальными партнерами, Росздравнадзор даст разрешение на выход серии в гражданский оборот. В ближайшее время она должна выйти в оборот», — сказала она (цитата по ТАСС).

Базовую «ЭпиВакКорону» в России зарегистрировали в октябре 2020 года. Роспотребнадзор заявил о 100-процентной эффективности препарата после двух фаз клинических исследований. Однако в июне глава «Вектора» Ринат Максютов сообщил, что более чем у половины добровольцев, вакцинированных «ЭпиВакКороной», через девять месяцев не нашли антител.

26 августа Минздрав зарегистрировал «ЭпиВакКорону-Н». Она стала пятой вакциной, которую разрешили применять в России. «От предыдущего варианта она [вакцина] практически ничем не отличается, те же действующие вещества <…> Единственное — два пептида объединены в один для удобства синтеза, простоты масштабирования», — поясняла Непомнящих.

Еще одно отличие новой вакцины от «ЭпиВакКороны» в том, что она состоит не из двух, а из трех доз. Перерыв между первым и вторым компонентом составит 21 день, между вторым и третьим — 60 дней. Как пояснила Непомнящих, буква «Н» в названии «ЭпиВакКорона-Н» означает «новая», а также отсылает к месту создания вакцины — Новосибирску.

Во время загрузки произошла ошибка.
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