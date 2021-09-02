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10:51 (мск), источник: Ведомости

В Кремле не считают наглостью слова ребенка, поправившего Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова школьника, поправившего президента Владимира Путина во время рассказа о Северной войне, не являются наглостью.

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«Мы убеждены, что никто ребенка не отчислит, тем более такого ребенка талантливого и такого знающего. Никакая это не наглость», — отметил Песков (цитата по ТАСС).

1 сентября Путин встретился с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан». Во время открытого урока президент назвал войну, которую в начале XVIII в. Петр I вел со Швецией, Семилетней. Школьник же прервал главу государства, уточнив, что речь идет о Северной войне, длившейся 21 год.

Директор школы, в которой учится мальчик, Юлия Рябцева позже заявила, что решение школьника поправить президента можно объяснить наглостью, присущей молодым людям.

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