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12:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Пенсионерам начали перечислять единовременные выплаты по решению «Единой России»

Правительство обеспечило выполнение решения, принятого на съезде партии «Единая Россия» в августе, о начислении всем пенсионерам страны единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте партии.

Источник: РИА "Новости"

Так, выплату получат более 43 миллионов российских пенсионеров. В их числе неработающие и работающие, пенсионеры по инвалидности, военные пенсионеры и те, кто получает пенсию по потере кормильца. 2 сентября получат те, кому выплаты приходят на банковскую карту.

Таких россиян большинство — около 30 миллионов человек. Еще 12,7 миллиона пенсионеров получат деньги через «Почту России» с 3 сентября.
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Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев назвал такую меру последовательной и напомнил, что Путин поручил закрепить законодательно индексацию пенсий и довольствия военнослужащих выше уровня инфляции.

Отмечается, что никаких заявлений для получения выплаты пенсионерам подавать не нужно. Кроме того, их материальное состояние и нуждаемость в средствах не будет оцениваться при назначении субсидии. Эти деньги также не будут взыскивать по долговым обязательствам и решениям судов.

24 августа состоялся XX съезд партии «Единая Россия». В ходе мероприятия президент страны Владимир Путин призвал максимально оперативно организовать единовременную выплату в 10 тысяч рублей всем пенсионерам страны. Региональным отделениям «Единой России» поставили задачу по разъяснению людям порядка получения выплат.

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