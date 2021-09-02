Пенсионерам начали перечислять единовременные выплаты по решению «Единой России»

Так, выплату получат более 43 миллионов российских пенсионеров. В их числе неработающие и работающие, пенсионеры по инвалидности, военные пенсионеры и те, кто получает пенсию по потере кормильца. 2 сентября получат те, кому выплаты приходят на банковскую карту.
Таких россиян большинство — около 30 миллионов человек. Еще 12,7 миллиона пенсионеров получат деньги через «Почту России» с 3 сентября.
Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев назвал такую меру последовательной и напомнил, что Путин поручил закрепить законодательно индексацию пенсий и довольствия военнослужащих выше уровня инфляции.
Отмечается, что никаких заявлений для получения выплаты пенсионерам подавать не нужно. Кроме того, их материальное состояние и нуждаемость в средствах не будет оцениваться при назначении субсидии. Эти деньги также не будут взыскивать по долговым обязательствам и решениям судов.
24 августа состоялся XX съезд партии «Единая Россия». В ходе мероприятия президент страны Владимир Путин призвал максимально оперативно организовать единовременную выплату в 10 тысяч рублей всем пенсионерам страны. Региональным отделениям «Единой России» поставили задачу по разъяснению людям порядка получения выплат.