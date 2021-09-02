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11:07 (мск), источник: Газета.Ру

В Роспотребнадзоре прогнозируют подъем заболеваемости коронавирусом осенью

Осенью в России возможен новый подъем заболеваемости коронавирусом, заявила «Интерфакс» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы надеемся: при полном соблюдении всех санитарных правил и противоэпидемических правил этот подъем будет ниже», — отметила глава Роспотребнадзора.

Она отметила, что ежегодно, когда люди возвращаются из отпусков, а дети — в школы, это дает всплеск острых респираторных вирусных инфекций во второй декаде сентября.
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Накануне подобный прогноз дал главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его оценке, в конце сентября в Москве может начаться новая вспышка.

Иммунолог Николай Крючков до этого заявил, что пандемия коронавируса может завершиться к 2023−2024 году. По его словам, за этот период времени необходимо снизить смертность и сократить возможность для мутаций вируса. Это позволит контролировать ситуацию с пандемией.

Руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов также считает, что при сохранении текущих темпов вакцинации против коронавируса пандемия не закончится в 2022 году.

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