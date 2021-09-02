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12:33 (мск), источник: Коммерсантъ

«Спутник V» показал эффективность 94,8% в Сан-Марино

Эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сан-Марино, в том числе против штамма «дельта», оценивается в 94,8%. Она обгоняет Pfizer и другие вакцины. Также препарат показал высокую (97,8%) эффективность в ОАЭ и других странах. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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Источник: Reuters
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«Эффективность, в том числе против штамма “дельта”, который уже там присутствует, показывает 94,8% наша вакцина. И мы — № 1 в Сан-Марино, где используются Pfizer и другие вакцины, по эффективности против госпитализации», — сказал Дмитриев в ходе онлайн выступления на Восточном экономическом форуме (цитата по «Интерфаксу»).

Глава РФПИ отметил, что препарат показал высокую эффективность и по итогам исследований и вакцинаций в других странах. «Например, ОАЭ показали эффективность, независимо от нас, 97,8% “Спутник V”. В Буэнос-Айресе показала эффективность 83,7% только первого укола — “Спутник Лайт” — на пожилых людях. В Мексике наша вакцина показывает гораздо меньше побочных эффектов, чем американские вакцины, и показывает самый безопасный профиль безопасности», — сообщил он.

«Спутник V» зарегистрирован в 70 странах. В России всего зарегистрировано пять вакцин от COVID-19: «Спутник V» и ее однокомпонентный вариант «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» центра «Вектор», а также «КовиВак» Центра имени Чумакова.

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