12:33 (мск), источник: Коммерсантъ
«Спутник V» показал эффективность 94,8% в Сан-Марино
Эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в
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«Эффективность, в том числе против штамма “дельта”, который уже там присутствует, показывает 94,8% наша вакцина. И мы — № 1 в
Глава РФПИ отметил, что препарат показал высокую эффективность и по итогам исследований и вакцинаций в других странах. «Например, ОАЭ показали эффективность, независимо от нас, 97,8% “Спутник V”. В
«Спутник V» зарегистрирован в 70 странах. В России всего зарегистрировано пять вакцин от COVID-19: «Спутник V» и ее однокомпонентный вариант «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» центра «Вектор», а также «КовиВак» Центра имени Чумакова.