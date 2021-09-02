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14:18 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые нашли древнейшие упоминания о волшебнике Мерлине

Обнаруженные в Великобритании фрагменты средневековых рукописей, содержащие истории о волшебнике Мерлине, были идентифицированы специалистами из университетов Бристоля и Дарема как одни из самых ранних упоминаний этого персонажа легенд о короле Артуре. Об этом сообщается в пресс-релизе Бристольского университета.

Источник: University of Bristol

Британским ученым удалось также выяснить, как изучаемые ими рукописные фрагменты оказались в Бристоле, сравнить текст с уже известными версиями той же легенды, и, наконец, воспользовавшись новейшими технологиями многоспектральной визуализации, они смогли определить тип использованных чернил и прочитать поврежденные участки текста, невидимые невооруженным глазом.

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Семь фрагментов пергамента были случайно обнаружены в начале 2019 года Майклом Ричардсоном из Бристольского университета. Они были вклеены в переплеты четырех книжных томов, опубликованных в 1494—1502 годы и хранящихся в коллекции редких книг Центральной библиотеки Бристоля. Фрагменты, датируемые началом XIII века, содержат отрывки из анонимных старофранцузских рукописных списков, известных как цикл «Вульгата», или цикл «Ланселот-Грааль».

«Мы смогли датировать рукопись, из которой взяты фрагменты, с помощью палеографического (почерковедческого) анализа. Она создана в 1250—1275 годах. А с помощью лингвистического исследования мы смогли определить место ее происхождения — это север или, возможно, северо-восток Франции», — заявила профессор Лия Тетер, президент британского отделения Международного общества короля Артура. Интересно, что бристольские фрагменты содержат небольшие, но важные отличия от ранее известных списков.

Части этого цикла, возможно, использовались сэром Томасом Мэлори (1415−1471) в качестве источника для его Le Morte Darthur (впервые напечатанного в 1485 году Уильямом Кэкстоном), а этот цикл в свою очередь служит основным источником большинства современных пересказов легенды о короле Артуре.

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