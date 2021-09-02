В Карском море нашли атомный реактор подводной лодки

«В рамках работ была проведена гидролокационная съемка, объект был обнаружен. Экспедицией принято решение о проведении визуального осмотра объекта, проведение спектрального анализа, забор растительного материала с объекта. Работы продолжаются», — написал он.
Он рассказал, что экспедиция по поиску контейнера является плановой. Судно «Академик Мстислав Келдыш» дошло до заданной точки и встало на якорь перед входом в залив Амбросиева.
Как отмечает «РИА Новости», в разные годы в четырех заливах Карского моря были захоронены многочисленные объекты после испытаний ядерного оружия на Новой Земле. В частности, ядерный реактор, а также атомная подводная лодка К-27.
По данным МЧС, только в Новоземельской впадине находятся около 1,2 тыс. опасных подводных радиоактивных объектов.
МЧС, согласно соответствующему постановлению правительства, должно формировать реестр подводных потенциально опасных объектов, затопленных во внутренних водах и территориальном море России. Сейчас в реестр входят более 24 000 единичных объектов, в частности твердых радиоактивных отходов, химических веществ и боеприпасов.