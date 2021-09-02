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17:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Сноуден на марафоне «Новое знание» предупредил россиян об опасности смартфонов

Бывший сотрудник американских спецслужб ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден, выступая на марафоне «Новое знание», рассказал россиянам об опасности современных смартфонов. По его словам, которые приводит РИА Новости, компании-производители гаджетов могут попытаться получить доступ к хранящимся на устройствах персональным данным.

Источник: РИА "Новости"

«Они начинают просматривать ваши телефоны, и искать они могут все что угодно. Они могут искать какие-то политические неудобные моменты, финансовую информацию, — в принципе все что угодно», — предупредил Сноуден.

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Также экс-разведчик прокомментировал инициативу Apple, связанную с мониторингом своих планшетов и телефонов на предмет наличия детской порнографии. Он уверен, что как только эту технологию применят, американская корпорация уже не сможет доказать, что не ведет слежку за пользователями.

«Как только Apple докажет, что это возможно, что они в состоянии искать какой-то определенный контент; как только они скажут, что они могут увидеть, что у вас в файлах на телефоне, — это будет серьезным нарушением приватности. Подумайте, сможет ли Apple отказать правительствам США, России, Китая, Франции или Великобритании? Разумеется, нет», — заключил Сноуден.

Также Сноуден признался, что вряд ли сможет хорошо овладеть русским языком: «Я, наверное, уже никогда не буду говорить по-русски так хорошо, как те, кто младше меня, как мои дети», — поделился он языковыми познаниями. Экс-сотрудник ЦРУ также пошутил, что его сыну придется учить его русскому языку.

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