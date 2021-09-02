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17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Котенок чудом выжил, проехав 370 километров в моторном отсеке

Он был напуган, но не получил никаких травм.

Сотрудники Королевского общества защиты животных (RSPCA) в начале сентября стали свидетелями самого настоящего чуда. Они спасли крошечного 1,5-месячного котенка, который проехал под капотом автомобиля путь от Южного Уэльса до Лидса, Англия, длиной в 370 километров.

Неожиданного попутчика обнаружил водитель авто, когда уже прибыл на место.

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Мужчина отметил, что всю дорогу слышал странные звуки из-под капота и был уверен, что это проблема с мотором. Добравшись до места, водитель решил проверить «поломку» и увидел в моторном отсеке испуганного и застрявшего котенка.

Самостоятельно извлечь малыша у него не получилось, а потому он позвонил спасателям в RSPCA. Когда сотрудники общества прибыли на место, они были поражены, ведь котенок не получил никаких травм и был в полном порядке, что при такой поездке является настоящим чудом.

Малыша доставили в местный приют, где его осмотрел ветеринар. котенку дали имя Том Джонс, и сейчас сотрудники центра пытаются найти ему семью.

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