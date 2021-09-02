22:35 (мск), источник: Известия
Контр-адмирал рассказал о найденном в Карском море реакторе подлодки К-19
Герой России
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«Ядерная авария на К-19 была связана с разгерметизацией первого контура. Это очень опасно, это идет к облучению людей, личного состава. Поэтому при утилизации подводной лодки ядерный реактор утилизируется отдельно», — объяснил он.
По его словам, К-19 является одной из первых подлодок, на которых отрабатывалась технология ядерных субмарин.
Хмыров допустил, что эксперты после обнаружения реактора, находившегося столь длительное время под водой, проведут исследования, чтобы определить, какие микроорганизмы могут зарождаться и развиваться в условиях повышенной радиации.
Участок у Новой Земли в акватории Карского моря, как подчеркнул Хмыров, в советское время был выбран в качестве могильника для таких аварийных реакторов. По его мнению, методику захоронения опасных реактивных отходов, существовавшую в тот период, признать правильной на сегодняшний день, видимо, нельзя.
«Океан тоже очень тонкая экологическая среда, и издеваться над океаном человечеству не пристало. Тут не столько вопрос подводной лодки К-19, сколько само явление не очень, ну в то время это оправданно было, разумной утилизации реакторов, подвергшихся неисправностям», — указал он.
Ранее в этот же день центральный аэромобильный отряд «Центроспас» сообщил, что в ходе экспедиции по поиску затопленных потенциально опасных объектов в Карском море был обнаружен контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19.
Отмечалось, что члены экспедиции провели визуальный осмотр объекта. Они продолжают работы по его изучению. В организации рассказали о планах по проведению спектрального анализа реактора и забора растительного материала с его поверхности.