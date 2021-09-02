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22:35 (мск), источник: Известия

Контр-адмирал рассказал о найденном в Карском море реакторе подлодки К-19

Герой России контр-адмирал Всеволод Хмыров в четверг, 2 сентября, рассказал «Известиям» об обнаруженном в Карском море контейнере с атомным реактором подводной лодки К-19. По его словам, речь идет о ядерном реакторе, который был захоронен в этом районе моря, как и многие другие реакторы, после ядерных аварий.

Источник: «Центроспас»

«Ядерная авария на К-19 была связана с разгерметизацией первого контура. Это очень опасно, это идет к облучению людей, личного состава. Поэтому при утилизации подводной лодки ядерный реактор утилизируется отдельно», — объяснил он.

По его словам, К-19 является одной из первых подлодок, на которых отрабатывалась технология ядерных субмарин. Контр-адмирал уточнил, что корабль после снятия реактора не подлежит ремонту, так как вырезается полностью один отсек вместе с реактором. Поэтому дальнейшее существование подлодки практически невозможно.

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Хмыров допустил, что эксперты после обнаружения реактора, находившегося столь длительное время под водой, проведут исследования, чтобы определить, какие микроорганизмы могут зарождаться и развиваться в условиях повышенной радиации.

Участок у Новой Земли в акватории Карского моря, как подчеркнул Хмыров, в советское время был выбран в качестве могильника для таких аварийных реакторов. По его мнению, методику захоронения опасных реактивных отходов, существовавшую в тот период, признать правильной на сегодняшний день, видимо, нельзя.

«Океан тоже очень тонкая экологическая среда, и издеваться над океаном человечеству не пристало. Тут не столько вопрос подводной лодки К-19, сколько само явление не очень, ну в то время это оправданно было, разумной утилизации реакторов, подвергшихся неисправностям», — указал он.

Ранее в этот же день центральный аэромобильный отряд «Центроспас» сообщил, что в ходе экспедиции по поиску затопленных потенциально опасных объектов в Карском море был обнаружен контейнер с атомным реактором подводной лодки К-19.

Отмечалось, что члены экспедиции провели визуальный осмотр объекта. Они продолжают работы по его изучению. В организации рассказали о планах по проведению спектрального анализа реактора и забора растительного материала с его поверхности.

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