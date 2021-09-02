18:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, что младенцы и обезьяны смеются одинаково
Но это касается лишь человекообразных приматов.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Ученые из Лейденского университета в Нидерландах проанализировали характер смеха детей в возрасте от 3 до 18 месяцев. Оказалось, что младенцы смеются не как взрослые на выдохе, а и на выдохе, и на вдохе — точно также, как это делают человекообразные обезьяны, вроде шимпанзе и бонобо.
Специалисты также подтвердили, что смех для младенцев и обезьян выполняет одинаковую функцию общения. Таким образом малыши коммуницируют с родители, а приматы друг с другом.
В ходе исследования ученые также выяснили, что после 18 месяцев дети начинают смеяться только на выдохе, как взрослые. Исследователи связывают это с процессом общения и обучения, в ходе которого малыши копируют поведение и реакции взрослых.
Отмечается, что ученые продолжают изучать эту тему и пытаются выяснить, меняют ли приматы свой смех для подражания окружающим. А в будущем исследователи намерены изучить другие вокализации, например, плач, пишет CNN.
Екатерина Гура