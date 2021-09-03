13:38 (мск), источник: BBC News Русская служба
К 95-летию Винни-Пуха в Британии выпустили памятные монеты
Королевский монетный двор Великобритании решил почтить
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Если вы слышали об игре «Палочки Винни-Пуха», забудьте пока о ней — пришло время «Монеток Пуха»: Королевский монетный двор Великобритании решил почтить
(«Пустяки», или «Палочки Винни-Пуха»,
14 октября этого года исполняется 95 лет с выхода сказки о приключениях плюшевого мишки, вошедшей в мировую детскую классику.
Изображения на девяти видах золотых, серебряных и специальных цветных монет номиналом в 50 пенсов основаны на знаменитых рисунках художника Эрнеста Шепарда для первого издания «Винни-Пуха».
Культовый персонаж знаменит часто цитируемыми мудрыми изречениями, в том числе, например, таким: «Иногда самые маленькие вещи занимают самое большое место в вашем сердце».
Презентация серии монет «Винни-Пух и его друзья» прошла в четверг. Монеты поступят в продажу ближе к концу года и будут постепенно выпускаться в течение трех лет. Их можно будет приобретать как в наборе, так и по отдельности.
На одной из них будут отчеканены изображения всех восьми главных героев сказки —
За внешний вид монет отвечал Дэниел Торн, дизайнер Королевского монетного двора, расположенного в Южном Уэльсе. По его словам, работа стала для него «фантастическим опытом и серьезным испытанием».
«Я вдохновлялся любимыми публикой классическими изображениями и текстами, и одновременно постарался внести
«Привязанность к
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Ранее Монетый двор выпустил серии, посвященные Кролику Питеру, Гарри Поттеру, мишке Паддингтону и Алисе в Стране чудес.