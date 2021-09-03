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13:38 (мск), источник: BBC News Русская служба

К 95-летию Винни-Пуха в Британии выпустили памятные монеты

Королевский монетный двор Великобритании решил почтить Винни-Пуха серией коллекционных монет «Винни-Пух и его друзья». 14 октября этого года исполняется 95 лет с выхода сказки о приключениях плюшевого мишки.

Винни-Пух — один из немногих персонажей мультфильмов, который получил собственную звезду на Аллее славы Голливуда. | Источник: GETTY IMAGES

Если вы слышали об игре «Палочки Винни-Пуха», забудьте пока о ней — пришло время «Монеток Пуха»: Королевский монетный двор Великобритании решил почтить Винни-Пуха серией коллекционных монет.

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(«Пустяки», или «Палочки Винни-Пуха», по-английски Poohsticks — популярная в Британии игра, навеянная эпизодом из сказки Александра Милна. Участники бросают палочки в реку с моста, выигрывает тот, чья палочка первой доплывет к финишной прямой.).

14 октября этого года исполняется 95 лет с выхода сказки о приключениях плюшевого мишки, вошедшей в мировую детскую классику.

Изображения на девяти видах золотых, серебряных и специальных цветных монет номиналом в 50 пенсов основаны на знаменитых рисунках художника Эрнеста Шепарда для первого издания «Винни-Пуха».

Культовый персонаж знаменит часто цитируемыми мудрыми изречениями, в том числе, например, таким: «Иногда самые маленькие вещи занимают самое большое место в вашем сердце».

Презентация серии монет «Винни-Пух и его друзья» прошла в четверг. Монеты поступят в продажу ближе к концу года и будут постепенно выпускаться в течение трех лет. Их можно будет приобретать как в наборе, так и по отдельности.

На одной из них будут отчеканены изображения всех восьми главных героев сказки — Винни-Пуха, Пятачка, Совы, ослика Иа-Иа, Кролика, Тигры, Кенги и Крошки Ру.

Набор коллекционных монет «Винни-Пух и его друзья» появится в продаже к концу 2021 года | Источник: THE ROYAL MINT

За внешний вид монет отвечал Дэниел Торн, дизайнер Королевского монетного двора, расположенного в Южном Уэльсе. По его словам, работа стала для него «фантастическим опытом и серьезным испытанием».

«Я вдохновлялся любимыми публикой классическими изображениями и текстами, и одновременно постарался внести что-то новое. Надеюсь, коллекционеры оценят каждую из монет», — заявил художник во время презентации.

Дэниел Торн — автор изображений на монетах «Винни-Пух и его друзья» | Источник: THE ROYAL MINT

«Привязанность к Винни-Пуху, как и к нумизматике, переходит из поколения в поколение», — сказала директор Монетного двора по выпуску металлических монет Клэр Макленнан.

В Британии отчеканили монету весом 10 килограммов Английский ответ «Твин-Пикс»: зачарованные места Ист-Гринстеда.

Ранее Монетый двор выпустил серии, посвященные Кролику Питеру, Гарри Поттеру, мишке Паддингтону и Алисе в Стране чудес.

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