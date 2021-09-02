22:00 (мск), источник: BBC News Русская служба
ABBA выпустила новые песни. Фанов ждет альбом «Abba Voyage» и «цифровые гастроли»
Легендарная шведская
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Музыканты представили в интернете фортепианную балладу под названием 'I Still Have Faith in You' («Я все еще в тебя верю»), она сопровождается видеоклипом, где новая музыка положена на старые кадры выступлений ABBA.
Новый альбом шведского
Вторая композиция, которую представили публике в четверг, называется «Don’t Shut Me Down». Всего на новом альбоме ABBA будет десять песен.
Музыканты ABBA рассказали, что решили записать новые композиции, когда работали над сценическим представлением. «Сначала у нас были только две песни, но потом мы подумали, что, наверное, стоит сделать еще несколько», — говорит Бенни Андерссон. Новый альбом он описывает так: «Я думаю, он довольно хорош. Мы сделали все, что могли в нашем возрасте».
«Аббатары» поют
На видеопрезентации нового проекта, которая состоялась в лондонском Олимпийском парке, выступала только мужская половина ABBA — Агнета Фельтског и
«Виртуальный тур» ABBA под названием «Abba Voyage» начнется 27 мая следующего года. Он будет проходить в специально построенном зале на востоке Лондона, при этом концерты запланированы шесть дней в неделю.
Аватары певцов (которые получили неофициальное название «аббатаров») были разработаны компанией американского кинематографиста Эдварда Лукаса Industrial Light and Magic — ведущего голливудского разработчика визуальных эффектов.
Они будут «исполнять» 22 самых известных хита ABBA, в том числе Mamma Mia и Waterloo.
При подготовке шоу использовались специальные сенсоры, которые фиксировали движения уже постаревших музыкантов ABBA, чтобы заставить их молодые «копии» двигаться как можно более реалистично.
«Агнета, Фрида, Бенни и Бьорн вышли на сцену перед 160 камерами и примерно таким же числом гениев, работающих с визуальными эффектами, — рассказывает продюсер Людвиг Андерсон. — За пять недель они идеально исполнили все песни, которые будут использоваться в этом шоу».
«Поэтому во время шоу вы не увидите людей, которые играют роль музыкантов ABBA. Это они и есть», — говорит он.
Рекордный успех
В основанную в 1972 году АВВА вошли Ульвеус и Андерссон из The Hep Stars — авторы песен, и певицы Фельтског и Лингстад, уже пользовавшиеся успехом в качестве сольных исполнителей.
Но их совместный проект полностью затмил их предыдущие работы. После победы на «Евровидении» с песней Waterloo в 1974 году группа продала почти 400 миллионов синглов и альбомов по всему миру.
Мюзикл «Mamma Mia!», основанный на их хитах и спродюсированный Ульвеусом и Андерссоном, посмотрели более 50 миллионов человек.
Группа преуспевала, несмотря на разводы Ульвеуса и Фельтског и Лингстад и Андерссон, однако спустя 11 лет, в 1983 году, музыканты все же решили расстаться.
В их последнюю совместную работу — сборник The Singles, выпущенный в 1982 году, — вошли хиты Under Attack и The Day Before You Came.
Последнее выступление АВВА состоялось три года спустя в шведской версии телешоу This Is Your Life.