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01:17 (мск), источник: Известия

Зеленский сравнил свою политическую карьеру с созданием Apple

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил свой путь в политику с созданием компании Apple Стивом Джобсом. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 2 сентября, во время своего выступления в Стэндфордском университете.

Источник: AP 2021

Украинский лидер отметил, что одна из самых вдохновляющих речей была произнесена со сцены этого учебного заведения именно Джобсом.

Когда-то Apple начинала свой путь в гараже, начинала путь с, на первый взгляд, сумасшедших идей. Украина имеет похожую ситуацию: когда-то мы с командой сидели в небольшом офисе, генерировали идеи, в которые никто не верил, о которых говорили то, что часто говорили Стиву Джобсу: «Это невозможно».
Владимир Зеленский

По его словам, чтобы реализовать идеи по улучшению жизни граждан Украины, ему пришлось возглавить страну.

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Зеленский также заявил об успехах страны в цифровизации. Он рассказал об украинском приложении «Государство в смартфоне», благодаря которому граждане могут онлайн оформить ряд документов, в том числе «открыть бизнес за 7−15 минут, быстрее, чем в большинстве стран мира».

«Украина стала первой страной в мире, которая имеет цифровой паспорт. Какой вывод? Правильно — все возможно. И наша цель на ближайшие годы — 100% государственных услуг онлайн, а в будущем мы стремимся, чтобы все наши граждане Украины могли голосовать на выборах в интернете», — заключил Зеленский.

Кроме того, в этот день украинский лидер встретился в Калифорнии с главой Apple Тимом Куком. Зеленский отметил заинтересованность Украины в расширении присутствия компании на территории страны и реализации «совместных амбициозных проектов».

Зеленский находится с рабочим визитом в США. В среду он провел переговоры с главой Белого дома Джо Байденом. В четверг у Зеленского в Калифорнии проходят встречи с американскими бизнесменами.

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