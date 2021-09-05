В штамме «Мю» обнаружена вставка неизвестного назначения

Согласно научной статье колумбийских ученых, первый образец этой линии был получен 11 января 2021 года в колумбийском департаменте Магдалена. При описании мутаций, ученые обратили внимание на вставку 146 N и несколько аминокислотных замен в спайк-белке.
Одна из этих замен приходится на фуриновую вставку — это то место в геноме вируса, которое обеспечивает вход патогена в клетку.
Также в своей статье они исследуют приобретенную мутацию 146 N, отмечая, что назначение ее пока не понятно.
«Действительно, у штамма “Мю” есть интересные мутации, которые могут значительно повлиять на его свойства, — отметил в разговоре с “Известиями” профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета Константин Крутовский. — Во-первых, это мутация P681H в фуриновом сайте (S1/S2 cleavage site). Она может увеличить эффективность заражаемости этого варианта коронавируса, так как эта часть генома отвечает за возможность входа вируса в клетку. Во-вторых, там есть мутация 146 N — это вставка из трех нуклеотидов AAC в терминальном домене (N-terminal domain). Там вставлена аминокислота аспарагин (Asn/N). Можно предположить, что вставка дополнительной аминокислоты в белок шипа может повлиять на его антигенные свойства, то есть эффективность вакцин будет снижена».
Вариант коронавируса «Мю», известный в научном мире как B.1.621, на днях получил статус «варианта интереса» ВОЗ именно из-за потенциальной возможности ухода от иммунитета. Как указано в еженедельном отчете организации от 30 августа, у этого штамма есть совокупность мутаций, которые указывают на такие потенциальные свойства.
Сейчас ВОЗ определяет четыре «вызывающих беспокойство» варианта коронавируса, включая штамм «Альфа», который присутствует в 193 странах, и «Дельту», обнаруженную в 170 странах мира.
Мониторингу на данный момент подлежат пять вариантов, в том числе и «Мю». В РФ абсолютно доминирующим штаммом, который встречается почти в 100% случаев, остается «Дельта».