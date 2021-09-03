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04:59 (мск), источник: ТАСС

В Минздраве не поддерживают отмену масочного режима

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения не поддерживает отмену масочного режима в РФ из-за коронавируса, заявил ТАСС в пятницу первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко.

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас этого точно делать не стоит, мы поддерживаем масочный режим, и Минздрав выступает за ношение масок», — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

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При этом Фисенко отметил, что сейчас необходимо наращивать темпы вакцинации от коронавируса для достижения коллективного иммунитета. «Для этого каждый должен сделать соответствующий выбор и занять активную позицию по этому вопросу», — заявил он.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2—4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы — «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Помимо основных мероприятий состоятся Молодежный ВЭФ и форум «ВЭФ Юниор», а также выставка «Улица Дальнего Востока». Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

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