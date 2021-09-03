04:59 (мск), источник: ТАСС
В Минздраве не поддерживают отмену масочного режима
ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения не поддерживает отмену масочного режима в РФ
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«Сейчас этого точно делать не стоит, мы поддерживаем масочный режим, и Минздрав выступает за ношение масок», — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
При этом Фисенко отметил, что сейчас необходимо наращивать темпы вакцинации от коронавируса для достижения коллективного иммунитета. «Для этого каждый должен сделать соответствующий выбор и занять активную позицию по этому вопросу», — заявил он.
VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке