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07:41 (мск), источник: РБК

Чубайс заявил о провале угольной стратегии

Российская стратегия рассчитана на рост экспорта угля в Азиатско-Тихоокеанский регион, напомнил Чубайс. В условиях, когда Китай решил сократить потребление, она неработоспособна и не может быть реализована", уверен он.

Источник: РИА "Новости"

Стратегия развития угольной промышленности России неработоспособна в условиях, когда Китай принял решение сократить потребление угля. Такое мнение выразил спецпредставитель президента Анатолий Чубайс, выступая на сессии Восточно-экономического форума «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится», передает корреспондент РБК.

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«У нас есть в стране угольная стратегия, разработанная при активном участии Сибирской угольной энергетической компании до 2035 года», — заявил Чубайс. Основу стратегии, отметил он, составляет рост экспорта угля в Азиатско-Тихоокеанском регионе и прежде всего в Китае. «Китай — крупнейший рынок угля, необъятный, гигантский, сооружаются новые угольные станции — давайте экспортировать туда, писали мы в стратегии, утвержденной год назад», — напомнил спецпредставитель президента.

«Теперь берем в руки факты: заявление [главы КНР] Си Цзиньпина 22 апреля этого года на глобальном климатическом саммите. Цитирую по памяти, но за смысл ручаюсь: с этого, 2021, года Китай берет под жесточайший контроль любой прирост объема потребления угля, а с 2025 года Китай начинает сокращение абсолютного объема потребления угля в стране», — заявил Чубайс. По его словам, российская стратегия «провалилась, она неработоспособна, она не может быть реализована в этой ситуации».

Россия не способна повлиять на китайскую климатическую повестку, но может адекватно отреагировать на нее, заявил Чубайс.

«Или чем дальше — тем больше закрывать глаза, продолжая на всей скорости двигаться в сторону бетонной стены», — сказал он.

Так спецпредставитель президента прокомментировал выступление главы СУЭК Степана Солженицына о том, что Россия, не решив проблему экологии, чистого воздуха, чистой воды, грамотного обращения с бытовыми отходами, переключилась на климат. «Нужно заниматься той повесткой, которая актуальна для народа здесь и сейчас. Это означает вклад в экологию. Но не декарбонизация стоит как повестка, а чистый воздух. Пыль убрать, золу убрать из воздуха <…> Мы выступаем за то, чтобы мы решали насущные для России проблемы», — сказал он.

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Правительство летом прошлого года утвердило программу развития угольной промышленности страны до 2035 года. В рамках стратегии Россия может увеличить добычу угля до 485 млн т по консервативному сценарию и до 668 млн т — по оптимистичному, сообщал кабмин (в 2020 году она составила 402,1 млн т). Прогноз по экспорту составляет от 259 млн до 392 млн т соответственно.

Стратегия предусматривает возможность роста экспортных поставок угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через порты Дальнего Востока, Южного и Северо-Западного направлений, а также Арктического бассейна.

В апреле глава КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите по климату, куда его пригласил президент США Джо Байден, заявил, что Китай в период 2021—2025 годов будет строго контролировать проекты в сфере угольной энергетики, а в следующие пять лет — постепенно сокращать потребление угля.


Ирина Парфентьева, Наталия Анисимова

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