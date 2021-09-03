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09:21 (мск), источник: Ведомости

В РФПИ назвали срок взаимного признания российских и иностранных вакцин

Взаимное признание странами вакцин от коронавируса произойдет в этом году, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Ранее власти сообщали о переговорах о взаимном признании вакцин с ЕС и Великобританией.

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Источник: РИА "Новости"

«Взаимопризнание вакцин — это вопрос этого года. И он будет связан с тем, что все-таки страны поймут, что нельзя постоянно идти на поводу у компаний “большой фармы”, которые пытаются ограничить другие вакцины», — заявил Дмитриев в ходе марафона «Новое знание» (цитата по «РИА Новости»). По его словам, нет сомнений, что в ближайшее время вакцины будут признаны в разных странах и станут взаимозаменяемыми.

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Ранее посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что российскому Минздраву было предложено обсудить возможность включения российских документов о вакцинации в свою систему ковид-сертификатов. Помощник министра здравоохранения России Андрей Кузнецов сообщил, что Минздрав получил письмо Эдерера и готов встречаться и обсуждать инициативу.

Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призвал европейских партнеров Парижа не признавать вакцины российского и китайского производства, ограничившись четырьмя западными препаратами, которые уже получили одобрение фармрегулятора ЕС. Это препараты производства компаний BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

В Кремле ранее утверждали, что готовы рассмотреть признание иностранных вакцин, в том числе одобренных в Европе, а также сертификатов о вакцинации, если там начнут признавать российские препараты и удостоверяющие прививку документы. Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о необходимости допустить в Россию иностранные вакцины от коронавируса нового типа, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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