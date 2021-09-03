Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили самый смертоносный штамм туберкулеза Что о нем известно?
Фоторепортажи
42Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photo Awards
7Названы крупнейшие катастрофы «на воде»
11:14 (мск), источник: Ведомости

Голикова считает, что Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться в России к осени, однако его достижение зависит от населения, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления на марафоне «Новое знание».

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
11:43 (мск)Более 50% посетителей павильонов «Здоровая Москва» прошли углубленную диспансеризацию после COVID-19
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Когда вы задаете вопрос о том, когда мы его (коллективного иммунитета — прим. ТАСС) достигнем — это целиком от нас с вами зависит. Мы рассчитываем, что это будет осень», — заявила Голикова (цитата по ТАСС).

Она рассказала, что сейчас сделали прививку хотя бы одним компонентом вакцины 45,4 млн россиян, двумя компонентами — 38,5 млн. Для того, чтобы достигнуть коллективного иммунитета, необходимо привить 90 млн человек.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения и привить от коронавируса 80−90% россиян. Ученые ранее заявляли, что для формирования популяционного иммунитета к вирусу нужно привить 60−70% населения к осени этого года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце июня заявил, что привить 60% населения России к осени не удастся.

 Для российского бизнеса на Курилах отменят налоги на 10 лет
Андрей Пастернак, Росбанк: «Своих клиентов не бросаем»
Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом
Названы самые некачественные в России товары
Два ключевых игрока сборной России не сыграют с Кипром
Дети тигра Амура впервые вышли на прогулку (видео)
Новый город создадут в 30 километрах от Владивостока
Киев заявил о «гарантированном» способе сохранить транзит газа
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Этим гражданам станет проще получить выплаты
Авто
«Почта России» будет доставлять посылки на машинах без водителей Планируется, что беспилотники начнут курсировать в следующем году между Москвой и Санкт-Петербургом
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Качественную бытовую химию продают со скидками
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Gnezdo.ru
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
4 любимых актера, которые увели жену у друга
6 звезд, которые всегда и везде носят парик
6 актеров, которые женились на одной женщине
Леди
10 самых смелых выходов 56-летней Марины Зудиной Актриса отмечает день рождения
Дом
Как обустроить комнату школьника
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Как выглядит роскошная квартира модели в Москве
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь