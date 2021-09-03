11:14 (мск), источник: Ведомости
Голикова считает, что Россия осенью достигнет коллективного иммунитета к COVID-19
Коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться в России к осени, однако его достижение зависит от населения, сообщила
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«Когда вы задаете вопрос о том, когда мы его (коллективного иммунитета — прим. ТАСС) достигнем — это целиком от нас с вами зависит. Мы рассчитываем, что это будет осень», — заявила Голикова (цитата по ТАСС).
Она рассказала, что сейчас сделали прививку хотя бы одним компонентом вакцины 45,4 млн россиян, двумя компонентами — 38,5 млн. Для того, чтобы достигнуть коллективного иммунитета, необходимо привить 90 млн человек.
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