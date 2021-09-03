Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Слишком добрый голос»: каким был Евгений Леонов 95 лет со дня рождения великого актера
Фоторепортажи
16Моторные функции: в Архангельском показали авторедкости
1895 лет со дня рождения Евгения Леонова
11:38 (мск), источник: Известия

В России за сутки выявили 18 856 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировали 18 856 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом в пятницу, 3 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
12:32 (мск)Оперштаб сообщил о новых случаях коронавируса
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Больше всего новых случаев за последние 24 часа выявлено в Москве (1633), Санкт-Петербурге (1437) и Московской области (681).

За этот же период в стране выздоровели 18 690 пациентов, от последствий коронавируса скончались 799 человек.

Читайте также
В РФПИ назвали срок взаимного признания российских и иностранных вакцин

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 975 174 случаев заболевания. Выздоровели 6 236 738 человек, скончались 185 611 пациентов.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пятую неделю в РФ наблюдается плавное снижение заболеваемости COVID-19. По ее словам, в стране есть «безусловные признаки стабилизации».

Попова также уточнила, что сейчас в России нет распространения новых штаммов коронавируса, в том числе варианта «Лямбда». Превалирующим, как и в значительной части стран мира, в РФ остается штамм «Дельта», отмечала она.

Вместе с этим глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова 2 сентября сообщила, что в России разработали быстрые тест-системы для выявления различных штаммов коронавируса, в том числе потенциально опасных.

Также в России продолжается масштабная вакцинация. Первый замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко отмечал, что в стране уже более 45 млн человек сделали прививку от коронавируса.

Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

 Мечтать не бедно: Росимущество поддержало идею передачи конфиската малоимущим
Всё в помощь: 1,2 трлн получили пенсионеры от государства в 2020 году
Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом
Премьер Японии уходит в отставку: одна из причин — Олимпиада
Названы самые некачественные в России товары
Путин рассказал о реакции на поправку школьника о Северной войне
Четырехлетняя девочка из США нашла «исчезнувший» вид пчел
Дети тигра Амура впервые вышли на прогулку (видео)
Новый город создадут в 30 километрах от Владивостока
Здоровье
Врач назвала напитки, опасные для переболевших ковидом В каком питье можно себе не отказывать, так это зеленый чай.
Hi-Tech
Спутник показал тысячи домов с оружием внутри Посмотрите на карту
Кино
От Бони до Гайдуляна: звезды на съемках шоу с Бузовой в Африке Смотрите свежие фото со съемок реалити-шоу «Звезды в Африке»
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Качественную бытовую химию продают со скидками
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 610
Такое вот событие. 493
не-конкурс: 12 рассказов 434
Рейтинг пород собак 424
Леди
10 самых смелых выходов 56-летней Марины Зудиной Актриса отмечает день рождения
Дом
Как обустроить комнату школьника
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Как выглядит роскошная квартира модели в Москве
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь