В России за сутки выявили 18 856 новых случаев коронавируса

Больше всего новых случаев за последние 24 часа выявлено в Москве (1633), Санкт-Петербурге (1437) и Московской области (681).
За этот же период в стране выздоровели 18 690 пациентов, от последствий коронавируса скончались 799 человек.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 975 174 случаев заболевания. Выздоровели 6 236 738 человек, скончались 185 611 пациентов.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пятую неделю в РФ наблюдается плавное снижение заболеваемости COVID-19. По ее словам, в стране есть «безусловные признаки стабилизации».
Попова также уточнила, что сейчас в России нет распространения новых штаммов коронавируса, в том числе варианта «Лямбда». Превалирующим, как и в значительной части стран мира, в РФ остается штамм «Дельта», отмечала она.
Вместе с этим глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова 2 сентября сообщила, что в России разработали быстрые тест-системы для выявления различных штаммов коронавируса, в том числе потенциально опасных.
Также в России продолжается масштабная вакцинация. Первый замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко отмечал, что в стране уже более 45 млн человек сделали прививку от коронавируса.
Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».