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12:17 (мск), источник: Ведомости

Путин прокомментировал поправку школьником его слов про Северную войну

Президент России Владимир Путин заявил, что факт исправления его слов со стороны школьника в ходе беседы про Северную войну его может только порадовать. Об этом он сказал в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Почему меня это должно задеть? Наоборот, меня это только может порадовать. Молодые ребята, они хорошо знают историю отечества, прекрасно, я только рад», — сказал Путин в ответ на вопрос ведущего пленарной сессии Сергея Брилева о том, не задела ли президента поправка школьника.

Президент подчеркнул, что такой вопрос является для него неожиданным и странным. «Прекрасно, можно только порадоваться, что у нас ребята собрались в “Океане” такие грамотные, подготовленные, и что важно, которые свободно тут же излагают свою позицию. Будущее России в надежных руках», — добавил он.

1 сентября Путин встретился с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан». Во время открытого урока президент назвал войну, которую в начале XVIII в. Петр I вел со Швецией, Семилетней. Школьник же прервал главу государства, уточнив, что речь идет о Северной войне, длившейся 21 год.

Директор школы, в которой учится мальчик, Юлия Рябцева позже заявила, что решение школьника поправить президента можно объяснить наглостью, присущей молодым людям.

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