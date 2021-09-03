Путин прокомментировал поправку школьником его слов про Северную войну

«Почему меня это должно задеть? Наоборот, меня это только может порадовать. Молодые ребята, они хорошо знают историю отечества, прекрасно, я только рад», — сказал Путин в ответ на вопрос ведущего пленарной сессии Сергея Брилева о том, не задела ли президента поправка школьника.
Президент подчеркнул, что такой вопрос является для него неожиданным и странным. «Прекрасно, можно только порадоваться, что у нас ребята собрались в “Океане” такие грамотные, подготовленные, и что важно, которые свободно тут же излагают свою позицию. Будущее России в надежных руках», — добавил он.
1 сентября Путин встретился с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан». Во время открытого урока президент назвал войну, которую в начале XVIII в. Петр I вел со Швецией, Семилетней. Школьник же прервал главу государства, уточнив, что речь идет о Северной войне, длившейся 21 год.
Директор школы, в которой учится мальчик, Юлия Рябцева позже заявила, что решение школьника поправить президента можно объяснить наглостью, присущей молодым людям.