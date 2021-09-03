12:46 (мск), источник: ТАСС
Единороссы внесли законопроект о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Депутаты от фракции «Единая Россия» и
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В настоящее время бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено только для детей до четырех лет. Однако, как пояснил один из авторов инициативы, первый
«Очень часто складывается ситуация, когда
Турчак указал на то, что это решение позволит оказать ощутимую моральную и материальную поддержку семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью. «Если несовершеннолетний имеет инвалидность, то не надо изобретать еще
По словам парламентария, в России в настоящее время насчитывается около 700 тыс. несовершеннолетних граждан, имеющих инвалидность. С учетом их родителей и близких данная проблема затрагивает миллионы людей. Законопроект был разработан по итогам встречи Турчака с руководством общественной организации «Всероссийская организация родителей
Как отметила в свою очередь уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, ей часто поступают обращения от родителей детей с ограниченными возможностями, которым отказывают в совместном бесплатном пребывании с ребенком в больнице. «В условиях, когда четкие критерии таких показаний отсутствуют, больницы сами принимают решения, в большинстве случаев отказывают — потому что родителям нужно предоставить место для сна, их нужно обеспечивать питанием. Однако семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, не всегда могут позволить себе платить за пребывание в стационаре, и в результате дети вынуждены находиться в палатах одни», — сказала она.
Согласно установленным нормам, если ребенок с ограниченными возможностями здоровья старше четырех лет, то его родным и близким разрешается совместная бесплатная госпитализация лишь при наличии у ребенка особых медицинских показаний, однако их исчерпывающего перечня нет. В связи с этим окончательное решение зависит от работников медицинских учреждений, в пользу родителей оно принимается достаточно редко.
Авторами законопроекта выступили Турчак, руководитель думской фракции единороссов Сергей Неверов, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, член комитета СФ по социальной политике Мария