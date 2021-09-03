14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Интересные факты о восхождении на престол императора Николая I
3 сентября исполняется 195 лет со дня коронации российского императора.
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3 сентября 1826 года в Москве состоялась коронация императора Николая I и его супруги императрицы Александры Федоровны. В честь этого события вспоминаем самые интересные факты о восхождении на престол этого монарха.
Николай Павлович был третьим сыном императора Павла I и не должен был царствовать вообще. Его к этому никогда и не готовили и не привлекали к государственным делам, потому как государь он был некомпетентен.
Однако в 1819 году император Александр I сообщил брату, что наследник престола великий князь Константин Павлович отрекается от своего права на корону, поэтому, как следующий по старшинству брат, престол переходит к Николаю. 28 августа 1823 года Александр I подписал официальный манифест о назначении наследником престола Николая Павловича.
Правда, как утверждают историки, манифест был не совсем законен, к тому же, держался в строжайшем секрете, и даже Николай с его содержанием был не знаком. А потому, после смерти императора в декабре 1825 года, Николай присягнул на верность своему брату Константину, который снова заявил о нежелании занимать российский трон. В течение двух недель в России была странная ситуация при которой одновременно было два императора, но при этом фактически страной никто не правил. В итоге Николай сдался и 25 декабря 1825 года был провозглашен российским императором.
Правление Николая I началось крайне неудачно и отложило неприятный отпечаток как на характер его политики, так и на отношение к нему в обществе. О планах престолонаследования в обществе никто не знал, а потому многие решили, что Николай отнимает престол у Константина.
Кроме того, еще во времена правления Александра I в России появились тайные революционные общества, настроенные на изменение политического курса. Воспользовавшись двухнедельным междуцарствием, заговорщики собрали свои силы и в день присяги нового императора вывели гвардейские части из казарм на Сенатскую площадь. Туда же были были стянуты правительственные войска, а также стали собираться любопытные жители
К ночи того же дня восстание декабристов было подавлено. На Сенатской площади и городских улицах остались сотни трупов. По делу декабристов было привлечено 579 человек, виновными признано 289. Пятеро были казнены, и более 120 человек были сосланы на разные сроки в Сибирь на каторгу или поселение.
Через год после принятия присяги, 3 сентября 1826 года, в Москве в Успенском соборе Кремля состоялась коронация императора Николая I и императрицы Александры Федоровны. Изначально торжество планировалось на июнь, однако коронационные мероприятия были перенесены в связи с трауром по скончавшейся 4 мая вдовствующей императрице Елизавете Алексеевне.
Накануне коронации при большом стечении народа состоялась торжественная церемония перевезения императорских регалий: процессия из девяти карет проследовала от здания Оружейной палаты вдоль кремлевской стены, мимо здания Манежа через Иверские ворота, на Красную площадь, а затем через Спасские ворота к зданию Николаевского дворца.
Коронацию, по желанию императора, проводил архиепископ Московский Филарет. На церемонии в качестве ассистента при государе присутствовал отказавшийся от престола великий князь Константин Павлович, который был одет в
По окончании церемонии, Николай I (первым из российских императоров) повернулся лицом к народу и трижды поклонился в качестве приветствия. Собравшаяся толпа очень бурно отреагировала на такой жест и позже это вошло в традицию при коронации.
Коронация Николая I отличалась и масштабными празднованиями. В Большом театре был дан парадный спектакль, ставший впоследствии традиционным для таких торжеств, а все празднования завершились большим фейерверком.
Интересно, но Николай I был не только российским императором, но, одновременно с этим, царем Польским и великим князем Финляндским. В мае 1829 года в Сенаторском зале Королевского замка в Варшаве состоялась коронация Николая I на Царство Польское, что стало уникальным случаем в истории России и Польши.
На церемонии император предстал в одеянии генерала войск польских с мантией красного цвета, с горностаем и вышитыми орлами. Такая же мантия была у царицы. Николай I не мог использовать традиционную польскую корону, потому что все они были уничтожены по приказу прусского короля Фридриха Вильгельма III в 1795 году. А потому Николай I выбрал российскую корону, в которой в 1730 году вошла на престол Анна Иоанновна. Эта большая императорская корона с бриллиантами, которая с того времени стала называться «Польской».
По случаю коронации в Польше были устроены грандиозные торжества. Около Уяздовского замка было расставлено более 100 столов с едой и вином. Люди на торжество приезжали даже издалека. «Польская» коронация Николая I стала первой и последней для российских самодержцев.