Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Слишком добрый голос»: каким был Евгений Леонов 95 лет со дня рождения великого актера
Фоторепортажи
13Крылатое выражение: лучшие фото птиц
16Моторные функции: в Архангельском показали авторедкости
14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Интересные факты о восхождении на престол императора Николая I

3 сентября исполняется 195 лет со дня коронации российского императора.

3 сентября 1826 года в Москве состоялась коронация императора Николая I и его супруги императрицы Александры Федоровны. В честь этого события вспоминаем самые интересные факты о восхождении на престол этого монарха.

Внезапное престолонаследие

Николай Павлович был третьим сыном императора Павла I и не должен был царствовать вообще. Его к этому никогда и не готовили и не привлекали к государственным делам, потому как государь он был некомпетентен.

Читайте также
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

Однако в 1819 году император Александр I сообщил брату, что наследник престола великий князь Константин Павлович отрекается от своего права на корону, поэтому, как следующий по старшинству брат, престол переходит к Николаю. 28 августа 1823 года Александр I подписал официальный манифест о назначении наследником престола Николая Павловича.

Правда, как утверждают историки, манифест был не совсем законен, к тому же, держался в строжайшем секрете, и даже Николай с его содержанием был не знаком. А потому, после смерти императора в декабре 1825 года, Николай присягнул на верность своему брату Константину, который снова заявил о нежелании занимать российский трон. В течение двух недель в России была странная ситуация при которой одновременно было два императора, но при этом фактически страной никто не правил. В итоге Николай сдался и 25 декабря 1825 года был провозглашен российским императором.

Восстание декабристов

Правление Николая I началось крайне неудачно и отложило неприятный отпечаток как на характер его политики, так и на отношение к нему в обществе. О планах престолонаследования в обществе никто не знал, а потому многие решили, что Николай отнимает престол у Константина.

Читайте также
Названы 10 самых красноречивых цифр о Петергофе

Кроме того, еще во времена правления Александра I в России появились тайные революционные общества, настроенные на изменение политического курса. Воспользовавшись двухнедельным междуцарствием, заговорщики собрали свои силы и в день присяги нового императора вывели гвардейские части из казарм на Сенатскую площадь. Туда же были были стянуты правительственные войска, а также стали собираться любопытные жители Санкт-Петербурга. Сначала Николай попытался уговорить восставших солдат и офицеров разойтись с миром, но после отказа отдал приказ открыть огонь.

К ночи того же дня восстание декабристов было подавлено. На Сенатской площади и городских улицах остались сотни трупов. По делу декабристов было привлечено 579 человек, виновными признано 289. Пятеро были казнены, и более 120 человек были сосланы на разные сроки в Сибирь на каторгу или поселение.

Коронация в Москве

Через год после принятия присяги, 3 сентября 1826 года, в Москве в Успенском соборе Кремля состоялась коронация императора Николая I и императрицы Александры Федоровны. Изначально торжество планировалось на июнь, однако коронационные мероприятия были перенесены в связи с трауром по скончавшейся 4 мая вдовствующей императрице Елизавете Алексеевне.

Читайте также
«Здесь замешаны деньги». Как 17-летняя блогерша стала первой за тысячу лет женщиной у престола Италии

Накануне коронации при большом стечении народа состоялась торжественная церемония перевезения императорских регалий: процессия из девяти карет проследовала от здания Оружейной палаты вдоль кремлевской стены, мимо здания Манежа через Иверские ворота, на Красную площадь, а затем через Спасские ворота к зданию Николаевского дворца.

Коронацию, по желанию императора, проводил архиепископ Московский Филарет. На церемонии в качестве ассистента при государе присутствовал отказавшийся от престола великий князь Константин Павлович, который был одет в генерал-адъютантский мундир и принял шпагу, когда император подходил к Святому причастию.

По окончании церемонии, Николай I (первым из российских императоров) повернулся лицом к народу и трижды поклонился в качестве приветствия. Собравшаяся толпа очень бурно отреагировала на такой жест и позже это вошло в традицию при коронации.

Коронация Николая I отличалась и масштабными празднованиями. В Большом театре был дан парадный спектакль, ставший впоследствии традиционным для таких торжеств, а все празднования завершились большим фейерверком.

Коронация в Варшаве

Интересно, но Николай I был не только российским императором, но, одновременно с этим, царем Польским и великим князем Финляндским. В мае 1829 года в Сенаторском зале Королевского замка в Варшаве состоялась коронация Николая I на Царство Польское, что стало уникальным случаем в истории России и Польши.

Читайте также
«По крещеным детям плакали, как по мертвым» Историк о главных мифах про крещение Руси

На церемонии император предстал в одеянии генерала войск польских с мантией красного цвета, с горностаем и вышитыми орлами. Такая же мантия была у царицы. Николай I не мог использовать традиционную польскую корону, потому что все они были уничтожены по приказу прусского короля Фридриха Вильгельма III в 1795 году. А потому Николай I выбрал российскую корону, в которой в 1730 году вошла на престол Анна Иоанновна. Эта большая императорская корона с бриллиантами, которая с того времени стала называться «Польской».

По случаю коронации в Польше были устроены грандиозные торжества. Около Уяздовского замка было расставлено более 100 столов с едой и вином. Люди на торжество приезжали даже издалека. «Польская» коронация Николая I стала первой и последней для российских самодержцев.

Во время загрузки произошла ошибка.
Выступление Владимира Путина на ВЭФ-2021: главное
Путин заявил, что Россия может принять Олимпиаду в 2036 году
Названы самые некачественные в России товары
Премьер Японии уходит в отставку: одна из причин — Олимпиада
Путин рассказал о реакции на поправку школьника о Северной войне
Зеленский попросил у США денег на газовую отрасль Украины
Двуглавой крысиной змее в США исполнилось 16 лет
Hi-Tech
WhatsApp перестанет работать на миллионах устройств (список) Проверьте, есть ли ваш смартфон в списке
Авто
У МКАДа обнаружили мину времен Великой Отечественной войны Полиция перекрыла съезд с кольцевой автодороги на Носовихинское шоссе
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 612
Такое вот событие. 493
не-конкурс: 12 рассказов 434
Рейтинг пород собак 425
Леди
10 самых смелых выходов 56-летней Марины Зудиной Актриса отмечает день рождения
Дом
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Как правильно оформить спальню (фото)
Идеально для удаленки: 16 дизайнерских кабинетов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь