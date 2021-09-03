Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: окончание Второй мировой войныОкончание Второй мировой войны, основание старейшего в Европе государства и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
13Крылатое выражение: лучшие фото птиц
16Моторные функции: в Архангельском показали авторедкости
16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Камера темной энергии сделала снимок необычной галактики

Этот космический объект имеет странную форму.

Источник: CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA
Читайте также
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

Центавр A — одна из самых ярких и близких к Земле галактик. Нас разделяет 12 млн световых лет. Камере Dark Energy Camera в Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили удалось получить необычный и очень подробный снимок этого красочного объекта.

Галактика в созвездии Центавр считается линзовидной с полярным кольцом. Это редкий тип галактик, в которых внешнее кольцо из газа и звезд вращается над полюсами галактики.

Считается, что полярное кольцо образуется, когда две галактики гравитационно взаимодействуют друг с другом. Согласно одной из гипотез, полярное кольцо состоит из вещества, вытянутого из проходящей галактики приливными взаимодействиями.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Еще больше интересного о космосе

Во время загрузки произошла ошибка.
Выступление Владимира Путина на ВЭФ-2021: главное
Путин заявил, что Россия может принять Олимпиаду в 2036 году
Названы самые некачественные в России товары
Премьер Японии уходит в отставку: одна из причин — Олимпиада
Путин рассказал о реакции на поправку школьника о Северной войне
Зеленский попросил у США денег на газовую отрасль Украины
Двуглавой крысиной змее в США исполнилось 16 лет
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
20 хитов AliExpress, которые покупают читатели Дом Mail.ru
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 612
Такое вот событие. 493
не-конкурс: 12 рассказов 434
Рейтинг пород собак 425
Леди
10 самых смелых выходов 56-летней Марины Зудиной Актриса отмечает день рождения
Дом
6 типичных признаков жилья тех, кто родился в середине 90-х
Кактус-увлажнитель отдают за копейки на распродаже
Как правильно оформить спальню (фото)
Идеально для удаленки: 16 дизайнерских кабинетов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь