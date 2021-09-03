16:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Камера темной энергии сделала снимок необычной галактики
Этот космический объект имеет странную форму.
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Центавр A — одна из самых ярких и близких к Земле галактик. Нас разделяет 12 млн световых лет. Камере Dark Energy Camera в Межамериканской обсерватории Серро Тололо в Чили удалось получить необычный и очень подробный снимок этого красочного объекта.
Галактика в созвездии Центавр считается линзовидной с полярным кольцом. Это редкий тип галактик, в которых внешнее кольцо из газа и звезд вращается над полюсами галактики.
Считается, что полярное кольцо образуется, когда две галактики гравитационно взаимодействуют друг с другом. Согласно одной из гипотез, полярное кольцо состоит из вещества, вытянутого из проходящей галактики приливными взаимодействиями.
Анна Лысенко
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