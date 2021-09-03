В космосе нашли необычный тип сверхновых

Ученые обнаружили в космосе новый тип сверхновых, которые возникают в результате слияния двух массивных звезд.
Сверхновые — это взрывы гигантских звезд, которые, по примерным оценкам, происходят во Вселенной каждые 10 секунд. Они порождают множество реакций и считаются одним из первоисточников тяжелых элементов в космосе.
До сих пор ученым была известна всего одна модель взрыва сверхновых — в результате коллапса ядра. Когда массивная звезда теряет основную массу топлива и больше не может противостоять собственной гравитации, ее ядро коллапсирует. Происходит взрыв сверхновой, после которого образуется нейтронная звезда или черная дыра.
Ученые знали, что самые массивные звезды рождаются в так называемой двойной системе, в которой две звезды вращаются вокруг одного и того же центра масс. Исследователи предположили, что если две такие звезды достаточно приблизятся друг к другу, то их «слияние» может привести к коллапсу и появлению сверхновой.
Такой тип сверхновых не наблюдался до сих пор. Однако в новом исследовании, опубликованном в Science, ученые описывают необычное радиоизлучение, которое может отвечать такому типу взрыва. Оно было зафиксировано благодаря антенной решетке VLASS в Нью-Мексико.
«Я думаю, что после выхода нашей статьи люди будут следить за такими событиями. Надеюсь, это вдохновит теоретическую работу, которая уточнит, что именно следует искать наблюдателям», — прокомментировал открытие своей команды Диллон Донг из Калифорнийского технологического института.
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